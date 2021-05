Náušnice jsou tady s námi léta. Nosily se už před 7 tisíci lety v Asii. Egypťané jimi dávali na odiv své bohatství a moc, zatímco třeba ve starém Řecku je nosily jen prostitutky a v Římě pro změnu pouze otroci. Dnes jsou ovšem doplňkem, který dokáže váš celkový vzhled podtrhnout anebo naopak zhatit. Aby se to nestalo, máme tady pro vás návod, jaké šperky zvolit v závislosti na tvaru vašeho obličeje.

Kulatý obličej

Skoro to vypadá, že váš obličej je stejný na délku i na šířku. To může působit baculatě, což dnes málokterá žena chce. „Volte proto takové kousky, které tvář zdánlivě prodlouží,“ radí módní blogerka Deborah Bolandová. Tvar ozdoby by tak měl být svislý a nekulatý, nikdy robustní. Hodí se i slzičkové náučnice.

Protáhlý obličej

Máte špičatou bradu a úzkou tvář? Není to špatné. „Hodí se pro vás menší ozdoby, které nezdůrazňují délku tváře,“ radí Deborah Bolandová. Dokonalé jsou peckové náušnice nebo malé k boltci přilehlé kroužky.

Obličej ve tvaru srdce

Bradu máte malou a čelo se rozšiřuje. Noste výraznější visací náušnice. Strhnou pozornost na oči, nikoli na asymetrii tváře. Skvěle vám a budou slušet perly.



Tvář ve tvaru diamantu

Vaše lícní kosti jsou širší než čelo a brada. Tím pádem máte tu výhodu, že si můžete dovolit velká alotria. Sluší vám totiž nepravidelné a nepředvídatelné tvary. Hrát si můžete i s barvami.

Oválný obličej

Jste nejšťastnějšími lidmi na světě, alespoň pokud by se to posuzovalo jen podle tvaru obličeje. Sluší vám totiž v podstatě úplně všechno. Takže klidně nakupujte ostošest. Jestli ale chcete být opravdu sexy, vsaďte na malé kroužky s visacím přívěskem.

Hranatý obličej

Šířka vašeho čela a čelistí je téměř stejná, což může někdy působit robustně a jindy až geometricky přísně. Proto je potřeba to rozbít, nikoli podpořit. „Je jasné, že s hranatými náušnicemi to nepůjde. Tady musí přijít na řadu kola a kruhy – lépe menší než větší,“ radí odbornice. Experimentovat ale můžete šperky, jež mají jemné a oblé tvary.