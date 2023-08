Móda na kolo. Není to jen o cyklošortkách, vrstvěte jako cibule

Přemýšlíte, na co je třeba pamatovat před tím, než vyrazíte ven na kolo? Při cyklovyjížďkách potřebujete hlavně dobrou náladu plus chuť šlápnout do pedálů (pokud nemáte elektrické kolo, to je pak takové šlápnutí relativní), kromě toho využijete zejména praktický cyklistický obleček a sportovní obutí.

Oblečení na kolo je vhodné přizpůsobit počasí, ale je potřeba si uvědomit, že i když je venku krásně, rychlost cyklisty se leckdy pohybuje v řádu mnoha kilometrů za hodinu, a proto musí být připraven i na vítr či déšť, který ho může po cestě zastihnout, zejména v otevřeném terénu či na silnici.

Jinak platí, že nejlepší je při oblékání na vyjížďky dodržovat tzv. cibulový princip. Dejte si na sebe několik vrstev oblečení z funkčních materiálů, které vás po celou dobu udrží v suchu a teple. Speciální materiály totiž zajistí odvod potu od těla a vrchní vrstvy vás ochrání před únikem tepla a vnějšími podmínkami, jako je případný vítr či déšť.

Cyklistické kalhoty s laclem jsou účelné hlavně pro ty, co mají potíže v oblasti ledvin a kříže – kalhoty tuto citlivou oblast chrání. A čím zářivější barvy máte, tím je váš outfit bezpečnější.

Na nohy obujte cyklistické boty či tretry, odlehčené obutí s dobrým odvětráváním, které zaručí přenos energie při šlapání.

Zapomenout byste neměli ani na přilbu, která by neměla chybět ve výbavě žádného cyklisty, ať už vyráží na dlouhý výlet, divokou jízdu terénem nebo krátkou projížďku. Nečekaný pád může přijít kdykoli, a přilba vám tak může zachránit život.