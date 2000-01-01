náhledy
Zimní outfit je o vrstvení, bez kvalitního termoprádla se tudíž neobejdete. Není důležité, aby vám slušelo. Musí hlavně dokonale plnit svou funkci. Vybírejte takové, které vás bude dokonale obepínat. Jen tak udrží tělesné teplo. Nejvhodnější je oblečení bez švů, které nebrání v pohybu. Cena 599 Kč
Autor: Tchibo
Ačkoli se do módního světa vrací bokové kalhoty, v případě oteplováků nebo zimních kalhot to neplatí. V těchto případech jde hlavně o tepelný komfort, který zajistí jen vyšší pas. Formuje navíc postavu, proto se hodí i pro ženy, které mají nějaké to kilo navíc. Cena 1790 Kč
Autor: Tchibo
Obrovskou výhodou je být na sjezdovce vidět – nikdo do vás nenarazí... Zatímco v minulých letech „frčely“ barevné kontrasty a zářivé odstíny, letos jsou trendy umírněnější, o to ale nadčasovější. Vsaďte na zebru. Cena 1790 Kč
Autor: Tchibo
Pokud bývá váš pobyt na horách spojen hlavně s návštěvami restaurací a barů, nemusíte vybírat ani tak funkční oblečení, jako spíš to slušivé. Ideální jsou výrazné sněhulky, kterými zaujmete na první pohled. Nehodí se však na vysokohorskou turistiku. Cena 59 Kč
Autor: Sinsay
Plyšová mikina se nosí v zimním období úplně všude – do města, do práce i na procházky po horách. A není divu. Zahřeje a působí roztomile. Tento svršek oceníte samostatně, nebo jako základní vrstvu pod volnější zimní bundu. Cena 699 Kč
Autor: Reserved
Když už máte vyřešenou barvu kalhot i to, jak vám padnou, nezapomeňte se zaměřit také na funkčnost. Musí být prodyšné, voděodolné a ideálně s tepelnou vložkou. Nebojte se v obchodě doptávat a kalhoty volte i podle aktivity, na kterou je budete používat.Cena 2599 Kč
Autor: M&S
Připadají vám všechny zimní čepice nudné a chcete být skutečně v teple? Ideální je pro vás plyšová „beranice“. Jen stěží byste hledala teplejší pokrývku hlavy. Umělá kožešina navíc dodává beranici punc elegance a luxusu. A co víc – chrání před zimou nejen uši a čelo, ale také tváře. Cena 459 Kč
Autor: House
Bez ohledu na věk nositelky, bambule na čepici zkrátka patří – ovšem jen na sjezdovku, nikoli do města. Přestože neplatí žádné limity a můžete si pořídit jakoukoli barvu, neutrální bílá a černá jsou sázkou na jistotu. U světlé barvy pozor na skvrny od make-upu a opalovacího krému, ten je na horách nutný. Cena 129 Kč
Autor: House
Jsou pro vás hory každoroční kratochvílí? Pak se do oblečení vyplatí zainvestovat, protože se k němu budete opakovaně vracet. Černé oteplováky s vysokým pasem mají natolik důmyslné provedení, že jsou funkční, ale současně lehké a na těle je téměř neucítíte. Rozšíření od kolen dolů se postará o to, aby se pod ně vešly i lyžáky. Cena 3799 Kč
Autor: H&M