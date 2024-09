Kdo by se nechtěl cpát a hubnout? Zkuste se řídit ovocnými hodinami S chutí se najíst a přitom zhubnout? Jistě, to lze, tedy pokud do svého jídelníčku přizvete dostatek ovoce. Pak prostě jen dbejte na to, které ovoce kdy jíst, abyste zhubla. 7. září 2024

Poslední šance se přihlásit. Zažijte Den úsměvů plný hýčkání a zábavy Úsměv ženám nejen sluší, ale přispívá i k psychické pohodě. Smát bychom se tak měly všechny co nejvíc. I proto jsme si pro vás – naše čtenářky – připravili Den úsměvů, plný pohody a rozmazlování, na... 19. srpna 2024, aktualizováno 10.9 8:26

Puntíky, zlatá, nebo celá v černém? Inspirujte se šatníkem celebrit Chystáte se na nějakou „lepší“ akci a nevíte, co na sebe? Inspirujte se tím, co do společnosti nosí slavné ženy. Ty jsou vždy zaručeně šik. 10. září 2024

Obujte se jako hvězda. Zkuste trend metalického lesku Jedním z nejvýraznějších trendů letošní sezony je bezpochyby metalická obuv. Metalický třpyt ovládl sandály nízké i na podpatku, balerínky, pantofle a také espadrilky. Proč by metalická obuv neměla... 8. září 2024

