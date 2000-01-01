náhledy
Dlouhé plážové šaty s tenkými ramínky a cípatým spodním lemem. Cena 679 Kč
Autor: Bonprix
Béžové pantofle s rovnou podrážkou a výraznou ozdobou jsou jako stvořené pro chození po horkém písku. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Plážový přehoz z lehké viskózy s volnějšími rukávy užijete i doma místo lehkého župánku.Cena 659 Kč
Autor: Reserved
Visací náušnice ve tvaru mořských mušlí. Cena 279 Kč
Autor: Reserved
Bordó kalhoty s působivou plastickou aplikací. Cena 699 Kč
Autor: F&F
Šaty volného střihu v působivé tyrkysové barvě jsou ušity z viskózy s příměsí lnu. Cena 599 Kč
Autor: Reserved
Jednodílné stahovací plavky se zavinovacím efektem umí vytvarovat dokonalé křivky. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
Jednodílné stahovací plavky se zavinovacím efektem umí vytvarovat dokonalé křivky. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
Plážová tunika z lehkého šifonu s průhledným vzhledem je přesně to, co oblékáme na plavky, když jdeme z pláže. Cena 549 Kč
Autor: Bonprix
Elegantní dlouhý horní díl tankin v černé barvě zaujme atraktivním potiskem i lichotivým střihem. Široká ramínka zajišťují pohodlné nošení a dobrou oporu, zatímco ozdobná mašlička dodává modelu ženský a jemný vzhled. Cena 549 Kč
Autor: Bonprix
Jsou to šaty, nebo snad plavky? Asymetrické bikiny doplněné dlouhým šátkem mohou být obojí. Cena 449 Kč za horní díl bikin, 349 Kč za spodní
Autor: F&F