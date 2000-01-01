náhledy
Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou skvělou volbou, pokud se nechcete příliš odhalovat, ale zároveň si chcete užít vodní radovánky. Cena 950 Kč
Autor: Peacocks.co.uk
Nezapomeňte na pohodlné flip-flop sandálky, aby vás na rozpálené pláži nepálily nohy a při vstupu do vody jste se neporanili o kameny nebo mušle. Cena 549 Kč
Autor: Answear.cz
Skládací vějíř by v létě neměl chybět v žádné kabelce ani plážové tašce. Cena 329 Kč
Autor: H&M
Pružné kalhoty s květinovým potiskem se budou hodit pro chladnější dny a večery. Cena 449 Kč
Autor: Bonprix
Delší příjemné tričko z jemné viskózy s tříčtvrtečním rukávem se dá nosit na mnoho způsobů. Cena 449 Kč
Autor: Bonprix
Plážové oblečení nemusí být jen praktické, může být také stylové. Plavky ze stejné série jako kimono jsou sázka na jistotu. Cena 900 Kč za plážové kimono
Autor: Bonmarche.co.uk
Asymetrická sukně s cípem krásně splývá a lichotí každé postavě. Cena 699 Kč
Autor: F&F
Slaměný klobouk s širokou krempou bude skvělý jako ochrana proti slunci. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Volně střižené letní šaty s pružným dekoltem můžete nosit stažené na ramena. Cena 699 Kč
Autor: H&M
Mušelínová košile je vzdušná, že ji na těle skoro necítíte, a vybírat můžete z více odstínů. Cena 310 Kč
Autor: Primark
Vyměňte klasické černé jednodílné plavky za krásně barevný dvoudílný model. Vysoké kalhotky mají podobně zeštíhlující efekt a zároveň lichotí postavě. Cena 850 Kč
Autor: Peacocks.co.uk