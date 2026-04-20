Hip hip mokasíny. Boty, které vznikly z nutnosti, jsou teď naše must have

I ikonické kousky můžou vzniknout z nutnosti. Na vrcholu popularity zůstávají desítky let, protože v jednoduchosti je zkrátka krása. Jak se z čistě pánské záležitosti, jakou jsou řidičské boty, stala módní jistota i pro ženy?
Ilustrační snímek | foto: Reserved

Mokasíny, jedna z nejstarších podob obuvi, jsou dnes téměř povinnou součástí botníku moderních žen i mužů. Své místo si zaslouženě získaly pohodlností, praktičností a v neposlední řadě i stylovostí, díky které se staly ikonickým módním prvkem. A z klasických mokasín vznikly i slavné takzvané řidičské boty neboli driving shoes.

Jde o typ mokasín, který byl vytvořen nikoli z módních důvodů, ale z nutnosti. S nástupem automobilové kultury totiž vzrostla poptávka po botách, které budou pohodlné, stylové, ale taky odolné proti poničení od celodenního šlapání na pedály.

V roce 1963 tak byla založena společnost Car Shoe, která se rozhodla poptávku uspokojit. Vzala klasické nazouvací kožené mokasíny a pokryla ohebné podrážky i zadní část bot (na patě) gumou s výčnělky.

Kůže zajistila pohodlí, měkkost a flexibilitu, zatímco gumový materiál se postaral o odolnost a dlouhou životnost. Jejich cena však byla poměrně vysoká, takže si je nemohl dovolit každý.

Na to ale zareagovala společnost Tod’s výrobou dostupnějších modelů a od té chvíle jejich popularita vzrostla ještě víc. Ačkoli tuto obuv nosili zejména bohatí gentlemani, ženy si ji později taky oblíbily a řidičské boty se staly unisexovým kouskem, kterým zůstávají dodnes. Skvěle doplní ležérní outfity a zajistí komfort po celý den. Už máte svůj pár v botníku?

Tipy, jak je nosit

Radí stylistka Tereza Tichá @terezaticha.stylistka

  • Ukažte je: Tyto boty fungují perfektně s odhalenými kotníky, proto volte buď zkrácené (cropped) džíny, nebo kalhoty cigaretového střihu.
  • Vsaďte na klasiku: Chcete přidat na sofistikovanosti? Zkombinujte driving shoes s trenčkotem a košilí. Outfit bude působit jemně, kultivovaně a zároveň bude mít nápad.
  • Elegantní cesta: Francouzský šarm nikdy nevyjde z módy. Volba námořnického trička a kardiganu přehozeného přes ramena je ideální způsob, jak stylingem nestrávit příliš času, a přesto působit šik.
Z telecí kůže Car Shoe, cena € 730
Lesklé Lauren Ralph, cena 4200 Kč
Námořnické Polo Ralph Lauren, cena 5290 Kč
Velbloudí Tod’s, cena 15 600 Kč
Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Holky, pojďte na kolo. Cyklistika umí kouzlit a prospěje tělu i duši

Jízda na kole je pro ženy skvělým způsobem, jak podpořit snahu o formování postavy, psychický relax a efektivní spalování kalorií. Je to prostě fajn.

Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Pravá horká čokoláda za odměnu. Na 1 porci: 50 ml mléka smíchejte s 1 lžící...

Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.

Jen růžová to může být. Oblékněte něžnou barvu jara v jakémkoli věku

Růžovou s oblibou nosila i přes pokročilý věk Královna Alžběta II. Důvod? Aby...

Pokud jste si mysleli, že růžová a všechny její odstíny jsou určeny jen pro mladší ročníky, vyvedeme vás z omylu. Sluší všem ženám bez ohledu na věk nebo typ postavy. Přesvědčte se o tom na vlastní...

Nejsme z cukru! Vyrazte do deště, v těchto kouscích si na vás slota nepřijde

Jarních pár kapek je možná příjemných, ale někdy je to spíš pořádný slejvák nebo opravdová průtrž mračen. V čem vyrazit do deště?

Když pokožka hlavy volá o pomoc. Poradíme, jak na lupy či seboreu

Trápí vás svědění, šupiny, padání vlasů? Tyto tiché signály často přehlížíme. Zjistili jsme, kdy jde o běžnou sezonní reakci a kdy byste měla naopak zpozornět. Dermatoložka Barbora Grillová...

