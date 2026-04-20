Mokasíny, jedna z nejstarších podob obuvi, jsou dnes téměř povinnou součástí botníku moderních žen i mužů. Své místo si zaslouženě získaly pohodlností, praktičností a v neposlední řadě i stylovostí, díky které se staly ikonickým módním prvkem. A z klasických mokasín vznikly i slavné takzvané řidičské boty neboli driving shoes.
Jde o typ mokasín, který byl vytvořen nikoli z módních důvodů, ale z nutnosti. S nástupem automobilové kultury totiž vzrostla poptávka po botách, které budou pohodlné, stylové, ale taky odolné proti poničení od celodenního šlapání na pedály.
V roce 1963 tak byla založena společnost Car Shoe, která se rozhodla poptávku uspokojit. Vzala klasické nazouvací kožené mokasíny a pokryla ohebné podrážky i zadní část bot (na patě) gumou s výčnělky.
Kůže zajistila pohodlí, měkkost a flexibilitu, zatímco gumový materiál se postaral o odolnost a dlouhou životnost. Jejich cena však byla poměrně vysoká, takže si je nemohl dovolit každý.
Na to ale zareagovala společnost Tod’s výrobou dostupnějších modelů a od té chvíle jejich popularita vzrostla ještě víc. Ačkoli tuto obuv nosili zejména bohatí gentlemani, ženy si ji později taky oblíbily a řidičské boty se staly unisexovým kouskem, kterým zůstávají dodnes. Skvěle doplní ležérní outfity a zajistí komfort po celý den. Už máte svůj pár v botníku?
Radí stylistka Tereza Tichá @terezaticha.stylistka
Článek vznikl pro časopis Žena a život.