Jaké džíny, jaké sukně, jaké punčochy? Máme pár rad od módních expertů

Nákupy s módním poradcem po boku by asi přivítala každá žena. Bylo by jistě fajn mít při ruce nezávislého pozorovatele a rádce, který ví, umí a přesně tuší, co vám padne.

No jo, ale jestli tuto službu zrovna nenabízí některé nákupní centrum, které máte v dosahu, budete si nucena jako vždy poradit sama. To vůbec nevadí, šikovné stylistky vám nabídnou pár rad na cestu po módní džungli, takže budete vědět, na co si dát pozor.

Sukýnkové variace

Kdo ctí trendy, jistě ví, že loni ovládly přehlídková mola minisukně. Nepříliš praktické modely kratičkých sukní však letos plně nahrazují ty maxi, dlouhé až na zem.

„Pokud si chcete pořídit alespoň jeden nový kousek do jarního šatníku, s maxi sukní neuděláte krok vedle. Je perfektní volbou pro nositelky jednoduchých a zároveň ležérních outfitů, navíc ji unosíte téměř v každém ročním období,“ radí módní expertka Erika Poštolková.

Při výběru dejte na své preference, co se týká vzorů a materiálů, ovšem za zkoušku stojí maxi sukně ze saténu nebo pleteniny či nesmrtelný denim.

Džínové tipy

Objevit džíny, které vám budou perfektně sedět, je náročné. I když mnoho žen volí nejčastěji slim střih, stylistka Barbora Havlíková doporučuje jako univerzálně postavě lichotící střih spíš ten rovný, který vyladí většinu disproporcí postavy.

„Když pak spodní část nohavic trochu rozšíříte do tzv. flare jeans, krásně zdůrazníte ženskou siluetu, kdy rozšíření na nohavicích koresponduje s úzkým pasem a širšími boky. Ač se to na první pohled nemusí zdát důležité, pozornost je třeba věnovat také kapsám, které opticky dotvářejí celkový dojem.“

Příliš velké či naopak žádné kapsy zvětšují zadeček. V těchto případech totiž vznikne velká plocha, která není ničím rozčleněná, což dává prostor pro zdánlivé zvětšení.

Nemohou být ale ani příliš malé. Tady zase dochází k problému u kontrastu, kdy oproti malým kapsičkám bude pozadí působit disproporčně a mohutně.

Až najdete tu správnou velikost kapes, dejte ještě pozor na jejich pozici. Ty umístěné příliš na bocích zadeček rozšiřují, kapsy posazené až moc nízko ho budou opticky stahovat dolů a vytvářet dojem, že padá.

Punčochové zastavení

Silonové punčochy se dnes vyrábějí z mnoha různých materiálů, jako je například elastan, lycra nebo spandex, a k dispozici jsou v široké škále barev, vzorů a délek. Jak si z toho množství vybrat ty pravé?

„Na jaře vedou pastelové v barvy a v létě síťované punčochy,“ uvádí stylistka Petra Kasalová.

Co se tělových punčocháčů týče, dlouhonohým dámám sluší nejvíc. Ostatní preferují univerzální černé, ale ty se pro slunné měsíce až tak nehodí. To raději vyzkoušejte samodržící punčochy, které se na teď dobře osvědčí. Pamatujte: aby nepůsobily rušivě, měly by splývat s celým outfitem.