náhledy
Pokud toužíte po bundě, která vám v šatníku vydrží věky, měla by být z pravé kůže. Doporučujeme investovat spíš do bundy lehce oversize střihu, je univerzálnější a vejde se pod něj i teplý svetr.
Autor: Zara
Podzim a zima přímo vybízí ke stylovému vrstvení. A k němu se perfektně hodí koženková vesta ve šťavnatém vínovém odstínu. Můžete ji obléct přes jemnou halenku, obyčejný černý rolák, měkoučký svetr nebo třeba přes šaty či džínovou bundičku.
Autor: s. Oliver
Kožené sako klasického střihu je kousek, který nikdy nevyjde z módy, vypadá skvěle k džínám, formálnějším kalhotám i sukni a dokáže pozdvihnout každý outfit. Investice do modelu z jemné jehněčí kůže se tedy určitě vyplatí.
Autor: Reserved
Tenhle kabát z umělé kůže nenechá nikoho na pochybách, že se v módě vyznáte! Snoubí v sobě nadčasový střih s trendy barvou a dezénem s výrazným leskem. Nechte jej vyznít a kombinujte ho s jednoduššími kousky.
Autor: Reserved
Nenechte se přesvědčit, že by krátké sukně měly být výsadou žen s mírami modelek. Koženková mini ve spojení s tmavými silonkami vypadá sexy i na ženách kypřejších tvarů. Mokasíny můžete vyměnit za vysoké kozačky nebo kotníkové boty.
Autor: Reserved
Kožené a koženkové bundičky se nosí každou sezónu, mění se jen střihy, které zrovna udávají směr. Aktuálně jsou nejvíc v kurzu bundy do pasu s výrazným vysokým límcem, který vás navíc ochrání před poryvy větru. Módní tmavě hnědý odstín už je jenom třešničkou na dortu.
Autor: Lindex
Kožené nebo koženkové kalhoty se vám v šatníku neztratí. Vsaďte na střih s rovnými nohavicemi, který vám bude slušet, i když nemáte míry modelky. A jak takové kalhoty nosit? Jednoduše si je oblečte kdykoli, kdy byste jinak sáhla po džínách.
Autor: C&A
Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv, ideálním řešením jsou kožené bermudy, nejlépe v podzimních odstínech, jako třeba bordó. Delší kraťasy, pod které v těchto dnech obléknete jen silonky, jsou jako vystřižené z reklamy na nedbalou eleganci a hodí se do práce i do divadla. Nejsou však vhodnou volbou pro ženy se silnějšími lýtky, protože na ně poutají pozornost.
Autor: Answear.cz