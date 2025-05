Historie pokrývek hlavy je dlouhá a pestrá, ovšem chcete-li zapátrat po tom, kde se objevila kšiltovka, bude to přímá cesta do 19. století. První kousky začali z ryze praktických důvodů nosit hráči baseballu, potřebovali se nějak vypořádat se sluníčkem, které jim svítilo do očí. Jenže pořád to nebylo ono.

Ta skutečná kšiltovka, hezky zaoblená a s delším stínítkem, byla představena roku 1860 newyorským baseballovým týmem Brooklyn Excelsiors.

Záhy se stala takřka symbolem tohoto sportu a v momentě, kdy získala větší vliv média a čapka byla tím pádem víc vidět, masivně se její obliba rozšířila.

Ve 20. století se už propracovala i mimo sportovní svět, na hlavách ji hrdě nosili muzikanti, herci i politici, za svou ji přijala hiphopová scéna a kromě toho byla součástí některých uniforem.

Byť to zprvu vypadalo, že je vhodná pouze pro muže, kšiltovka se nezalekla emancipace. Dnes s její pomocí dolaďují dámy své outfity ve velkém a vy ji můžete samozřejmě přizvat též! Na jedničku vypadá v kombinaci se sáčkem a denimem.

Výsledný celek působí velmi nenuceně a přitom sebevědomě, obzvlášť když přidáte ještě sluneční brýle. Špatně nevypadá ani se lněnými šaty doplněnými teniskami nebo spolu s oversized košilí či mikinou a legínami.

Článek vznikl pro časopis Tina.