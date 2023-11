Přituhuje. Ještě než vytáhnete kabát, zkuste bundičku do pasu

S nástupem chladnějších dnů na sebe všichni navlékají teplejší vrstvy oblečení. Co si vezmete vy? S kabátem ještě chvíli počkejte a vytáhněte do ulic krátkou bundičku do pasu. Nebudete litovat.