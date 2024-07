Košilové šaty jsou multifunkční zázrak. Sluší na plavkách i v kanceláři

Jsou zárukou pohodlí a garantem elegance, zároveň jim sluší označení nadčasové. Hodí se do letní kanceláře, ale i na pláž jako elegantní vrstva přes plavky. Už jen proto by košilové šaty neměly chybět v žádné dámské skříni. A měly by tam být minimálně jedny.