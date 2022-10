Jestli o nějakém kusu oblečení můžeme tvrdit, že hodně pamatuje, pak je to rozhodně košile. Archeologové ji vytáhli i z nalezišť nedaleko Káhiry, což značí jen jedno – že už ve starém Egyptě lidé košile znali a milovali!

Nicméně až do 20. století, tedy zhruba do doby, než se objevilo bílé tričko, zastávala funkci spodního, podvlékacího oděvu. Že v ní pobíhali vesničané po polích, bylo jen známkou chudoby. Bohatý člověk by v ní na ulici nešel, i když byla celkem příjemná. Většinou se šily ze lnu a až do 19. století byly výhradně bílé.

Dneska máme na výběr kousky mnoha barev, neomezujeme se také jen na jeden materiál. Hlavně jejich střih se ujal, košilové šaty se nosí v zimě i v létě, i teď na podzim bude in trend košilových bund. Jsou ideální na vrstvení, dají se pod ně dát mikiny i roláky, na ně zase vesty.

Módní průmysl ovšem nezapomněl ani na „normální“ košile. K dostání budou ty nevšedně dlouhé a volné, stejně jako hodně krátké modely, které připomínají spíš džínové bundy.