náhledy
Originální minimalistický střih, zkrácená délka a šťavnatá meruňková barva dělají z této košile kousek, který nikdo nepřehlédne. Je navíc ušitá z pohodlné směsi bavlny a viskózy. Tohle je módní trefa! Cena 999 Kč
Autor: Zara
Klasickou bílou košili by měla mít v šatníku každá žena. Tahle působí díky regulovatelné délce rukávů a kostěným knoflíčkům ležérnějším dojmem, a tak ji bez problémů unosíte jak do práce, tak i na volný čas. Cena 999 Kč
Autor: s. Oliver
Košile mají mnoho podob, zdaleka se nemusí jednat o klasiku pánského střihu. Halenka s projmutím v pase se postará o zdůraznění ženských křivek a bude vypadat skvěle ke kalhotám s širokými i úzkými nohavicemi. Jemná béžová kostka jí dodává ležérní švih, díky němuž se skvěle hodí na každodenní nošení. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Blůzka s nabíranými rukávy, dívčím límečkem a jemným modrobílým proužkem působí mladistvě a rázem své nositelce ubere pár let. Vypadá skvěle k obyčejným džínům, ale i k rozevláté dlouhé sukni nebo klasickým bermudám. V šatníku se určitě neztratí. Cena 699 Kč
Autor: Lindex
Spíš než upnuté tílko v teplých dnech oceníte vzdušnou košili z přírodního materiálu, která dovolí pokožce volně dýchat a zároveň vypadá stylově. Tato bavlněná halenka z anglické krajky má punc romantické elegance a do žhavých letních dní je jako stvořená, ale unosíte ji i ve dnech, kdy je slunce méně. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Světlé přírodní odstíny patří v létě k nejoblíbenějším a plynule se s vámi posunou i do září. Tuto volnou košili ze lněného plátna oceníte i v těch nejvyšších vedrech, protože skvěle odvádí pot. Klasický střih se postará o to, že se bude hodit ke všem sukním i kalhotám. Cena 1199 Kč
Autor: Intimissimi
V žádném svršku neuděláte na promenádě u moře takovou parádu jako v košili v barvě šeříku s romantickou madeirou. Zvýrazníte tím opálení a v kombinaci s kraťasy ze stejné kolekce budete nepřehlédnutelná. A v září si s ní udržíte krásné dny i v kanceláři. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Džínová košile je nestárnoucí klasika, která se v kolekcích objevuje pravidelně. Tahle je inspirovaná japonským minimalismem a skýtá spoustu možností nošení. V létě třeba nahradí bundičku.Cena 450 Kč
Autor: C&A
Přestřižení pod prsy nejenže skryje případné větší bříško, ale navíc dodá klasické košili ženskost. Viskózová halenka v odstínu ledové modři působí elegantně a unosíte ji jak do práce ke kalhotám, tak do města třeba k bílým šortkám. Cena 579 Kč
Autor: Bonprix