Společenské kalhoty s puky a vysokým pasem – že to není nic nového? To máte pravdu, ovšem jejich kouzlo tkví v tomto případě v zapínání. I tak málo jako knoflík posunutý ke straně stačí, aby se z klasického modelu stala módní perlička. Cena 1599 Kč
Autor: Zara
Dívčí šmrnc a kapku vtipu do vašeho šatníku vnesou hravé nohavice s kanýrem. Růžová barva bude na jaře prudce trendy! Kombinujte ji s pastelovými odstíny, přílišný kontrast tu není žádoucí. Hezky budou kalhoty vypadat i s klasickou bílou košilí. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Tomuto typu kalhot se říká „barell“ a je to jeden z nejpohodlnějších a zároveň nejslušivějších střihů pro všechny typy postavy. Jemné zdobení navíc dodá zdánlivě obyčejným riflím na zajímavosti. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické rozšířenými nohavicemi v kombinaci se stažením u kotníků. A v koženém provedení jsou učiněným módním hitem! Nejlépe budou vypadat v kombinaci s botami na podpatku a úzkým vrškem pro vyvážení siluety. Cena 6999 Kč
Autor: Mango
Jsou na vás některé z nových střihů příliš odvážné, ale chcete svou garderobu něčím ozvláštnit? Sáhněte po elegantních kalhotách s páskem na straně. Tento drobný detail dodá punc nedbalé elegance i formálnímu oblečení. Podobně můžete pracovat s jakýmkoli páskem, který nosíte ke kalhotám. Jednoduše ho zapněte na boku! Cena 439 Kč
Autor: H&M
Zavinovací kalhoty jsou elegantní, neotřelé a ještě dokáží zamaskovat mnohé nedokonalosti postavy. Nejvíc jim to bude slušet s jednoduchými kousky klasického střihu, aby nápadité kalhoty měly dostatek prostoru vyniknout. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Široké nohavice se hřejí na výsluní. Když se navíc spojí s asymetricky řešeným pasem a trendy čokoládovou barvou, jde o kombinaci jako z módního žurnálu. Unosíte je do práce i na volný čas. Cena 598 Kč
Autor: C&A
Tzv. „harémky“ se znovu vrací do módy, ovšem ve zcela novém provedení. Tyto jsou vyrobeny z pevnější tkaniny, tudíž si drží kýžený architektonický tvar. Zajímavým prvkem je i dvojité zapínání v pase. Tyto kalhoty budou slušet spíše vyšším štíhlejším postavám, na kterých více vyniknou. Cena 1199 Kč
Autor: Bershka
Kdo říká, že kalhotový kostým musí znamenat nudné sako a kalhoty rovného střihu? Tento komplet zaujme na první pohled netradičně řešeným pasem kalhot i rafinovanou vestou. Perfektní do práce i do společnosti. Cena 1979 Kč
Autor: About You