Pokud vás zajímá, jaké kalhoty se teď nosí, tak jsou to především ty s rovnými nebo lehce širšími nohavicemi, často s vysokým pasem a čistou linií. Módní jsou jak délky sahající téměř na zem, tak i ty končící nad kotníkem. A protože jsou módní trendy velmi benevolentní, uvidíte na přehlídkových molech i v obchodech tvary nejrůznější.
V hlavní roli kalhoty. Zkuste nakombinovat tyto čtyři inspirující outfity
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Životní styl jako zrcadlo krásy. Pokožka na nás poví víc, než chceme
Možná že používáte ta nejlepší séra, krémy, masky a chodíte na omlazující procedury. Pokud ale špatně spíte, stresujete se a vynecháváte SPF, nemůžete čekat výsledky. Nakolik celková životospráva...
Ráno chlad, odpoledne teplo. Do babího léta vyneste letní kousky a vrstvěte
Chladnější rána střídají teplá odpoledne a večery, kdy už je opravdu zima – vítejte v části roku, která se představuje jako babí léto! Je to krásný čas, ale na oblékání poměrně složitý. Poradíme, jak...
Vyneste satén. Tyto luxusní kousky můžete nosit každý den
Už dávno neplatí, že satén se hodí jen na společenské oblečení, případně na spodní prádlo. Kousky z tohoto lesklého materiálu pronikly i do každodenního šatníku. Jak ho nosit podle nejnovějších...
Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?
Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....
V hlavní roli kalhoty. Zkuste nakombinovat tyto čtyři inspirující outfity
I když my, ženy, nosíme kalhoty ve velkém až od počátku 20. století, nosíme je velmi rády a často. Kdo má džíny za nejoblíbenější kus svého šatníku? Pojďte do něj vnést trochu lehkosti a inspirujte...
Komplimenty prospívají zdraví. Důležité je umět je dávat, ale i přijímat
Upřímná pochvala dokáže zlepšit náladu, posílit sebevědomí i mezilidské vztahy. Psychologové proto doporučují naučit se komplimenty nejen rozdávat, ale také je bez rozpaků přijímat.
Outdooroví pomocníci pro túru i na kolo. S těmito kousky vás nic nepřekvapí
Naplánujte si trasu a vyrazte. Mobil vezměte do ruky až večer, kdy si s potěšením v aplikaci přečtěte, kolik jste zdolali kilometrů. Je to krásný pocit!
Podzimní sezonu si letos nemusíte vychutnávat jen po doušcích
Starbucks představuje novou kolekci hrnků, tumblerů a drobných doplňků, ve které se potkávají hřejivé barvy, dýňové motivy a hravá atmosféra Halloweenu. Nabídku navíc rozšiřuje limitka s ikonickým...
Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....
Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?
Vyneste satén. Tyto luxusní kousky můžete nosit každý den
Už dávno neplatí, že satén se hodí jen na společenské oblečení, případně na spodní prádlo. Kousky z tohoto lesklého materiálu pronikly i do každodenního šatníku. Jak ho nosit podle nejnovějších...
Ráno chlad, odpoledne teplo. Do babího léta vyneste letní kousky a vrstvěte
Chladnější rána střídají teplá odpoledne a večery, kdy už je opravdu zima – vítejte v části roku, která se představuje jako babí léto! Je to krásný čas, ale na oblékání poměrně složitý. Poradíme, jak...
Životní styl jako zrcadlo krásy. Pokožka na nás poví víc, než chceme
Možná že používáte ta nejlepší séra, krémy, masky a chodíte na omlazující procedury. Pokud ale špatně spíte, stresujete se a vynecháváte SPF, nemůžete čekat výsledky. Nakolik celková životospráva...
Krajka něžná jako vy, bavlna pro pohodlí. Co o vás řeknou vaše kalhotky
Spodní prádlo sice není na první pohled vidět, ale podle psychologů jeho volba úzce souvisí s vaším charakterem, náladou i sebevědomím. Co o vás poví to vaše?
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Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno
Podzim na Šumavě má zvláštní atmosféru. Lesy se zbarvují do teplých odstínů, vzduch je čistý a hladina lipenské nádrže působí jako tiché zrcadlo, v němž se odráží podzimní obloha.
Košile do každého šatníku. Nehodí se jen do práce, vrstvěte ji
Už dávno není jen nudným doplňkem formálního kostýmku. Košile všech barev a střihů ovládly dámské šatníky a nosí se na všechny příležitosti. Jaký nadčasový kousek si vyberete právě vy?