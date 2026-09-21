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V hlavní roli kalhoty. Zkuste nakombinovat tyto čtyři inspirující outfity

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I když my, ženy, nosíme kalhoty ve velkém až od počátku 20. století, nosíme je velmi rády a často. Kdo má džíny za nejoblíbenější kus svého šatníku? Pojďte do něj vnést trochu lehkosti a inspirujte se čtyřmi outfity, které vás na podzim zaručeně rozsvítí.
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Pokud vás zajímá, jaké kalhoty se teď nosí, tak jsou to především ty s rovnými nebo lehce širšími nohavicemi, často s vysokým pasem a čistou linií. Módní jsou jak délky sahající téměř na zem, tak i ty končící nad kotníkem. A protože jsou módní trendy velmi benevolentní, uvidíte na přehlídkových molech i v obchodech tvary nejrůznější.

Kalhoty, cena 1199 Kč
Halenka, cena 799 Kč
Bunda, cena 979 Kč
Náramek, cena 69 Kč


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