Móda je velkorysá, takže ať sáhnete po (téměř) jakékoli kabelce, nemůžete se při výběru splést.
Ale hot trendy tu přece jen jsou. Chcete-li být žhavě aktuální, noste hlavně bagetového tvaru (dlouhé a úzké jako bageta).
Dalším výrazným prvkem kabelkové módy je zdobení: nejrůznější přívěsky, šátky, stuhy, zlaté i stříbrné kování, řetízková držadla, aplikace a další.
Trendy jsou i kabelky beztvaré, barevné, semišové, s výraznými strukturami či ledvinky... která bude vašim sezónním favoritem?
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.