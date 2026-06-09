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Vstupte do říše kabelek. Léto ovládnou ty bagetové i hodně zdobené

Autor:
Dámská kabelka, to je takový malý ženský svět. Vypovídá toho o nás mnohem víc, než by se mohlo zdát. Jakou vybrat?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Nila

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
15 fotografií

Móda je velkorysá, takže ať sáhnete po (téměř) jakékoli kabelce, nemůžete se při výběru splést.

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Ale hot trendy tu přece jen jsou. Chcete-li být žhavě aktuální, noste hlavně bagetového tvaru (dlouhé a úzké jako bageta).

Dalším výrazným prvkem kabelkové módy je zdobení: nejrůznější přívěsky, šátky, stuhy, zlaté i stříbrné kování, řetízková držadla, aplikace a další.

Trendy jsou i kabelky beztvaré, barevné, semišové, s výraznými strukturami či ledvinky... která bude vašim sezónním favoritem?

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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