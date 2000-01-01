náhledy
The East-West Bag jsou velmi úzké a velmi dlouhé kabelky (obdélníky ležící delší straně). Vypadají elegantně a opticky prodlužují postavu. Cena 3190 Kč
Autor: H&M
Silueta hobo zůstává na vrcholu. Nosí se modely všech velikostí, ty extravelké ležérně „přehnuté“ pod paží. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Barvy sezony, světle fialová (lavender), mátová (mint) a jemně modrá, působí svěže a trochu futuristicky. Cena 1800 Kč
Autor: Eobuv.cz
Vystupující květy, uzly a laserem vyřezávané vzory? V módě bude vše, co dodá povrchu hloubku. Cena 1030 Kč
Autor: Eobuv.cz
Velké kabelky jsou praktické na nákupy i každodenní nošení. Po éře mikrokabelek, do kterých se nevešel ani telefon, je to příjemná zněna. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Vaky, známé jako bucket bags, zažívají velký návrat, ale v mnohem rafinovanější podobě, než jsme byli zvyklí. Už to nejsou jen „beztvaré pytle“ na dně batohu, ale designové kousky, které drží tvar a mají jasný charakter. Cena 1509 Kč
Autor: Eobuv.cz
Trend prošívaných modelů pokračuje, ale v sofistikovanějších, protáhlých tvarech a menších typech. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Pokud hledáte model, který bude ladit ke všemu, vsaďte na geometrický tvar a typ bez ozdob. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann