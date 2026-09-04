Pokud umíte správně pracovat s doplňky, máte v oblékání vyhráno. Vhodný doplněk dokáže posunout celý outfit o hodně výš (nevhodný, bohužel, zase srazit až na úplné dno).
Aktuálně nejvíc používanými doplňky jsou ještě letní kabelky a sluneční brýle, ale nezapomínejte ani na šátky, pokrývky hlavy, pásky a samozřejmě šperky.
Co by byla žena bez kabelky? Nosíme je vždy a všude, ladíme je k oblečení nebo si prostě některou oblíbíme a tu pak nedáme z ruky, ať jdeme, kam jdeme.
Samozřejmě je lepší mít takových „oblíbenkyň“ víc, abyste je mohla střídat, kombinovat dle barvy, příležitosti, ale i sezóny.
A nejdůležitější módní doplněk podle AI? Úsměv a sebevědomí, které dokážou rozzářit jakékoli oblečení.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.