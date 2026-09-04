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Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Bonprix

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
15 fotografií
Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš look.

Pokud umíte správně pracovat s doplňky, máte v oblékání vyhráno. Vhodný doplněk dokáže posunout celý outfit o hodně výš (nevhodný, bohužel, zase srazit až na úplné dno).

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Aktuálně nejvíc používanými doplňky jsou ještě letní kabelky a sluneční brýle, ale nezapomínejte ani na šátky, pokrývky hlavy, pásky a samozřejmě šperky.

Co by byla žena bez kabelky? Nosíme je vždy a všude, ladíme je k oblečení nebo si prostě některou oblíbíme a tu pak nedáme z ruky, ať jdeme, kam jdeme.

Samozřejmě je lepší mít takových „oblíbenkyň“ víc, abyste je mohla střídat, kombinovat dle barvy, příležitosti, ale i sezóny.

A nejdůležitější módní doplněk podle AI? Úsměv a sebevědomí, které dokážou rozzářit jakékoli oblečení.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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