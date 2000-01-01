náhledy
Vsaďte na kvalitní materiály, nadčasový střih a klasickou barvu. Model Roxie s modrou kostkou vám bude dobře sloužit mnoho sezon. Cena 3700 Kč
Autor: Joebrowns.co.uk
Netušíte, co dnes na sebe? Béžový jednořadý kabátek v délce pod kolena okamžitě vylepší každý outfit. Cena 784 Kč
Autor: H&M
Dlouhý černý plášť je základ šatníku, který užijete při mnoha příležitostech. Cena 990 Kč
Autor: Primark
Oboustranný prošívaný kabát jednoduše otočíte a během chvíle získáte jiný vzhled. Praktický kousek tak spojuje variabilitu, pohodlí a styl v jednom. Cena 1979 Kč
Autor: Bonprix
Rovně střižený kabát se stojáčkem je z měkoučkého buklé a opticky prodlouží postavu. Cena 1399 Kč
Autor: Bonprix
Hebký beránek dodává kabátu příjemný vzhled a zároveň hezky hřeje, zatímco delší střih poskytuje potřebné pohodlí. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Kratší duffle coat (vlněný kabát) s kapucí a typickým zapínáním na olivy v módním, károvaném vzoru. Cena 2500 Kč
Autor: Bonmarche.co.uk
Pravé kožešiny jsou pasé, napodobeniny hřejí, vypadají skvěle a jsou mnohem dostupnější. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Krátký kabátek s příměsí vlny má kolem dekoltu našitou elegantní šálu. Cena 999 Kč
Autor: Reserved