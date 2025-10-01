Život na vysoké noze. Nosit jehly chce trénink, ale vyplatí se to

Autor:
Život je moc krátký na to, abyste se, milé dámy, držely při zemi. Dodejte si sebevědomí a výšku, stačí jen nazout podpatky.
Zvířecí vzory se opět hlásí o slovo. Vyberte si, bude to leopardí, tygrovaný,...

Zvířecí vzory se opět hlásí o slovo. Vyberte si, bude to leopardí, tygrovaný, zebří, hadí nebo kravský? Možností je dost – vždy ale půjde o jedinečnou záležitost spojenou s dávkou extravagance. Se zvířecími vzory, cena 849 Kč | foto: Deichmann

Bílé, cena 1199 Kč
Intenzivně zvláčňující maska na nohy Feet Up Expert, cena od 129,90 Kč
Se zlatým podpatkem, cena 1599 Kč
Máslo na nohy, cena 169 Kč
14 fotografií

Carrie ze Sexu ve městě v tom měla odjakživa jasno: K čemu by byly dolní končetiny, když ne k nošení krásných střevíčků? Jehlové podpatky byly její doménou a dokázala v nich fungovat snad na všech frontách. To běžné ženy neumí už jen proto, že jehly prostě nejsou dvakrát pohodlné. A věděli to už italští obuvničtí mistři, kteří tomuto typu podpatku dali název „stiletto“, což znamená „dýka s tenkou čepelí“.

Ano, jehly jsou vlastně zbraň: jednak sebevražedná pro vaši nohu, jednak vražedná. Příběhy žen, které útočily vlastní botou, už obletěly svět mnohokrát. Ale nechme pomluv a klepů, ony ty podpatky mají docela zajímavou historii. Co předcházelo tomu, než se v 50. letech 20. století objevily v Itálii jehlové podpatky?

Pánové byli první

Představte si temnou obuvnickou minulost, kdy vrcholem všeho byly ošoupané pantofle a ploché střevíce. Kráčet v nich po špinavých ulicích nebylo dvakrát praktické, a tak se objevily podpatky ve stylu dřevěných kostek potažených kůží. Hezké to příliš nebylo, ale funkční ano – sukně už nebyly tak ušmudlané a nohy méně zašpiněné z věčně zaprášených a blátivých cest.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

V 16. století potom přišel „šteklový“ boom. Původně mu podlehli hlavně muži. Zalíbilo se jim, že můžou být najednou vyšší, a taky jim vyhovovalo, že se jim noha snáze vklínila do třmenu, což jim pomáhalo mít lépe pod kontrolou koně.

Vojenské prostředí bylo náhle plné kramfleků a ty se zvolna dostávaly na královské dvory. Kdo chtěl naznačit, že je urozený, ten se doslova vznesl.

Co na tom, že dámy nebyly schopny bez podpory sejít schody? Buď jim pomáhal choť, komorník, nebo praktická hůlka, nezbytný doplněk k obuvi. Právě v té době se zřejmě zaselo semínko teorie, že v botách s podpatkem není nutné umět chodit. Hlavně, že v nich člověk je... Dokážete to taky?

Umíte v tom chodit?

Nikdy není pozdě začít, „jistý v kramflecích“ si ovšem začne každý být až po náročném tréninku. Odstartovat jehlovou etapu je vhodné s maximálně sedmicentimetrovými modely. Cokoliv nad deset už je o úraz.

Bota musí sedět na délku i na šířku, neměla by být volná ani těsná, obojí umocňuje nejistý krok. Došlapujte vždy na patu a přenášejte váhu na špičku. Jít celou nohou naráz nevypadá příliš dobře. Krůčky by měly být krátké a ladné, důležité je udržovat rovnováhu – k tomu vám pomůže lehký předklon a také pevné břišní a zádové svaly.

Myslete i na to, že pokud trénujete doma na dlažbě, bude to venku jiné. Tam číhají nástrahy v podobě kanálů a různých nerovností terénu.

Jehlový design a nezbytná údržba

Říká se, že nejvíce zeštíhlují silonky se švem v kombinaci s obuví na jehlovém podpatku. Přesně tak si to v Itálii, v zemi, která se stala průkopníkem jehel, aspoň představovali.

První jehly z roku 1956 tam připomínaly spíš železný hřebík pokrytý kusem plastu. Byly proklatě nebezpečné, devastovaly nohy i podlahy, ale slušely... Lékaři šíleli – zlomené kotníky, pokřivené páteře, špatné držení těla i deformace prstů, nežádoucích efektů bylo dost, ovšem majitelé rychloopraven obuvi si mnuli ruce.

Jehly totiž odjakživa byly hodně poruchové a oni měli žně. Jenže dnes opraven ubývá, a tak nezbývá nic jiného než svoje jehlové podpatky chránit.

Bílé, cena 1199 Kč
Intenzivně zvláčňující maska na nohy Feet Up Expert, cena od 129,90 Kč
Se zlatým podpatkem, cena 1599 Kč
Máslo na nohy, cena 169 Kč
14 fotografií

Jak? Předně je nutné ofukovat podpatek a zabránit jeho obroušení. Nejrizikovější bývá pro něj štěrk, dlažba či asfalt, takovým povrchům je moudřejší se vyhnout nebo se na ně vydávat jen za předpokladu, že si na podpatky nasadíte silikonové ochranné návleky. Ty vám mimochodem pomůžou i v situacích, kdy jste třeba na zahradní party.

Normálně se vám jehla zaboří do trávníku, ne však s ochranou. Vhodné je také podlepit špičky tenkou gumovou podložkou... Prodlouží se tím životnost boty a zabrání to klouzání nožky. Jehlové podpatky vyžadují také speciální skladování, nesmějí se ohýbat a být zatěžované jinými botami. Ideálně by měly mít vlastní krabice či stojan, prostě tak, jak to dělala Carrie v Sexu ve městě.

Vyrazit a přežít

Pokud už máte za sebou první výšlap, je možné (nebo spíš pravděpodobné), že nohy bolí. Pojďte jim trochu ulehčit!

  • Aby se vám nohy v botách a hlavně v silonkách zbytečně nepotily, připravte si tinkturu ze 100 ml alkoholu plus 10 g přesličky. Udělejte si výluh, přeslička by v alkoholu měla být naložená zhruba tři týdny, přeceďte a potírejte nohy vždy těsně před tím, než vklouznete do obuvi.

Budete potřebovat dvě hrsti listů ořešáku a po hrsti tymiánu, lístků břečťanu a vavřínu. Přivedete je se třemi litry vody k varu a půl hodinky povaříte. Po částečném vychladnutí přidáte dvě lžíce hrubé soli a lžičku jedlé sody, přelijete do lavoru a ponoříte do lázně alespoň na patnáct minut nohy.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzim se hlásí. Připravte šatník, ztlumte barvy, vraťte retro

Ťuky ťuk, tady podzim! Právě přebírám nadvládu, s sebou však přináším i svěží módní a kosmetický vítr, těšíte se? Je proč, na scénu se vrací třeba oblíbené retro.

Neuklízejte před příchodem paní na úklid. Nepořádek je součástí její práce

Advertorial

Je to jako klasická scéna z komedie: Zvoní zvonek a vy ještě s posledním zbytkem sil leštíte koupelnu, zatímco přichází paní na úklid. Ten pocit, že musíte uklidit ještě předtím, než začne skutečný...

Bez antiperspirantu ani krok. Nanášejte jej večer a hlavně na suchou kůži

Používání deodorantu či antiperspirantu bereme často jako samozřejmost. Jenže i tato zdánlivá banalita skrývá spoustu úskalí, která mohou snížit účinnost produktu nebo poškodit pokožku i oblečení....

Nejen pro sportovce. Batohy vynosíte i do města místo kabelky

Batohy už dávno nejsou jen součást turistického nebo sportovního vybavení. Městské batohy a batůžky umějí spolehlivě nahradit kabelky.

Černá móda není smutná. Udělejte si ji svěží a elegantní

Trendy barvy přicházejí a odcházejí, ale černá zůstává. Nicméně neškodí kombinovat ji s dalšími odstíny – a které jiné spojení je klasičtější a oblíbenější než černo-bílé?

Život na vysoké noze. Nosit jehly chce trénink, ale vyplatí se to

Život je moc krátký na to, abyste se, milé dámy, držely při zemi. Dodejte si sebevědomí a výšku, stačí jen nazout podpatky.

1. října 2025

Černá móda není smutná. Udělejte si ji svěží a elegantní

Trendy barvy přicházejí a odcházejí, ale černá zůstává. Nicméně neškodí kombinovat ji s dalšími odstíny – a které jiné spojení je klasičtější a oblíbenější než černo-bílé?

30. září 2025

Nejen pro sportovce. Batohy vynosíte i do města místo kabelky

Batohy už dávno nejsou jen součást turistického nebo sportovního vybavení. Městské batohy a batůžky umějí spolehlivě nahradit kabelky.

29. září 2025

Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit

O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.

28. září 2025

Kouzlo detailu. Přívěsky povýší kabelky na vyšší level elegance

Ozdobte svou kabelku originálním přívěskem a vdechněte jí jedinečný styl. Vsadíte na luxus, nebo na zvířecí roztomilost? Možností je nepočítaně.

27. září 2025

Bez antiperspirantu ani krok. Nanášejte jej večer a hlavně na suchou kůži

Používání deodorantu či antiperspirantu bereme často jako samozřejmost. Jenže i tato zdánlivá banalita skrývá spoustu úskalí, která mohou snížit účinnost produktu nebo poškodit pokožku i oblečení....

26. září 2025

Podzim se hlásí. Připravte šatník, ztlumte barvy, vraťte retro

Ťuky ťuk, tady podzim! Právě přebírám nadvládu, s sebou však přináším i svěží módní a kosmetický vítr, těšíte se? Je proč, na scénu se vrací třeba oblíbené retro.

25. září 2025

Čas na refresh. Správně vybraný peeling opečuje tvář, ruce i tělo

Teplé dny se pomalu stávají minulostí, je tady podzim, a proto je čas změnit letní kosmetiku za podzimní, výživnější a hutnější: zkrátka takovou, která vám pomůže pečovat o chladem vysušenou pokožku....

24. září 2025

Neuklízejte před příchodem paní na úklid. Nepořádek je součástí její práce

Advertorial

Je to jako klasická scéna z komedie: Zvoní zvonek a vy ještě s posledním zbytkem sil leštíte koupelnu, zatímco přichází paní na úklid. Ten pocit, že musíte uklidit ještě předtím, než začne skutečný...

23. září 2025  14:14

Titanic připlouvá do Prahy!

Komerční sdělení

Výstava plná emocí, historie a skutečných artefaktů bude otevřena od 21. listopadu na PVA EXPO PRAHA.

23. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Top podzimní líčení. Očím sluší fialová, rtům švestka či třešeň

Přemýšlíte, kam směřovat své líčení letos na podzim? Tady jsou trendy, se kterými rozhodně nešlápnete vedle. Je na vás, zda budete tým měď, či spíše tým švestka.

23. září 2025

Platit si paní na úklid už není luxus. Domácí práce zvládne levněji než vy

Advertorial

V dnešní hektické době se profesionální úklidové služby stávají běžnou součástí českých domácností. Dnes už se nejedná o luxusní službu pro vybranou společnost, ale dostupné a žádané řešení pro...

22. září 2025  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.