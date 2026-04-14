Jak vybrat klobouk, který nositelce lichotí?
Základem jsou tvar obličeje, tělesné proporce a celkový styl. Klobouk by měl vyvažovat rysy – například kulatému obličeji sluší spíše strukturovanější tvary, hranatému naopak měkčí linie. Důležitý je taky odstín pleti a vlasů i to, zda klobouk zapadá do celkového šatníku.
Který kousek je podle vás must-have?
Ideální volbou je nadčasový plstěný klobouk typu fedora v neutrální barvě, například v černé, béžové nebo tmavě hnědé. Hodí se ke kabátu, saku i šatům a hravě obstojí při různých příležitostech.
Kam si ho vzít?
Klobouk je perfektní doplněk nejen na společenské události, svatby, dostihy či garden party, ale skvěle se hodí i pro každodenní nošení ve městě. Dodá outfitu šmrnc, eleganci a osobitý styl, ať už ho zkombinujete s kabátem, šaty, nebo casual oblečením.
Jak zjistím, že mi klobouk opravdu sedí?
Správně padnoucí klobouk netlačí, ale ani nesjíždí. Měl by pevně sedět na hlavě, aniž by způsoboval nepohodlí. Při mírném předklonu by neměl spadnout a zároveň by neměl zanechávat otlaky na kůži.
Na co si dávat při výběru pozor?
Důležité jsou proporce. Lidé menšího vzrůstu by měli volit spíš užší krempy a menší tvary, aby klobouk nepůsobil příliš dominantně. Vysoké postavy si naopak můžou dovolit výraznější modely s širším okrajem.
Jaké jsou aktuální trendy v této oblasti?
Nejpopulárnější jsou klobouky s širokou rovnou krempou ve stylu Divokého západu a nadčasové pánské fedory. Trendem současnosti je udržitelnost a kvalita, díky které každý kousek vydrží dlouho a stane se investicí do stylu, nikoli jen pouhým doplňkem.
Má smysl kupovat sezonní kousky, nebo raději vsadit na univerzální?
Ideální je kombinace obojího. Základem by měl být klobouk, který využijete dlouhodobě. Sezonní kousky pak můžou sloužit jako stylový doplněk, který oživí outfit.
Jak se o klobouk dobře starat?
Pokládáme ho okrajem vzhůru, zejména u modelů s širší krempou, aby si zachoval svůj tvar. Měl by být chráněn před prachem – ideálně v kloboukové krabici. Klobouky se nesmějí prát ani chemicky čistit. Pokud není uvedeno jinak, nejsou odolné proti vodě. Sice jim krátké mrholení či lehký déšť neuškodí, ale deštník nenahradí.
Podle čeho poznám kvalitní klobouk?
Podle materiálu. Obvykle platí, že kousky z králičí plsti jsou kvalitnější a elegantnější než ty vlněné. Stejně důležitý je i materiál potního pásku.
Máte nějaký tip, jak jednoduše ladit účes s kloboukem?
Rozpuštěné vlasy působí přirozeně a elegantně, nízký drdol nebo culík jsou zase praktické a stylové. Vysoké účesy by mohly pod kloboukem překážet, proto je lepší volit spíš nižší a uvolněné varianty.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.