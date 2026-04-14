Klobouk je koruna outfitu. Poradíme, jak jej vybrat a správně nosit

Některé doplňky mají schopnost kompletně proměnit celý look a klobouk je bezpochyby jedním z nich. Dokáže podtrhnout osobnost, přilákat pozornost i dodat švih. Jak vybrat ten pravý, jak ho správně nosit a jak o něj pečovat, aby neztratil své kouzlo ani tvar, prozradila odbornice z Tonaku Kateřina Gerstnerová.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jak vybrat klobouk, který nositelce lichotí?
Základem jsou tvar obličeje, tělesné proporce a celkový styl. Klobouk by měl vyvažovat rysy – například kulatému obličeji sluší spíše strukturovanější tvary, hranatému naopak měkčí linie. Důležitý je taky odstín pleti a vlasů i to, zda klobouk zapadá do celkového šatníku.

Který kousek je podle vás must-have?
Ideální volbou je nadčasový plstěný klobouk typu fedora v neutrální barvě, například v černé, béžové nebo tmavě hnědé. Hodí se ke kabátu, saku i šatům a hravě obstojí při různých příležitostech.

Kam si ho vzít?
Klobouk je perfektní doplněk nejen na společenské události, svatby, dostihy či garden party, ale skvěle se hodí i pro každodenní nošení ve městě. Dodá outfitu šmrnc, eleganci a osobitý styl, ať už ho zkombinujete s kabátem, šaty, nebo casual oblečením.

Jak zjistím, že mi klobouk opravdu sedí?
Správně padnoucí klobouk netlačí, ale ani nesjíždí. Měl by pevně sedět na hlavě, aniž by způsoboval nepohodlí. Při mírném předklonu by neměl spadnout a zároveň by neměl zanechávat otlaky na kůži.

Na co si dávat při výběru pozor?
Důležité jsou proporce. Lidé menšího vzrůstu by měli volit spíš užší krempy a menší tvary, aby klobouk nepůsobil příliš dominantně. Vysoké postavy si naopak můžou dovolit výraznější modely s širším okrajem.

Jaké jsou aktuální trendy v této oblasti?
Nejpopulárnější jsou klobouky s širokou rovnou krempou ve stylu Divokého západu a nadčasové pánské fedory. Trendem současnosti je udržitelnost a kvalita, díky které každý kousek vydrží dlouho a stane se investicí do stylu, nikoli jen pouhým doplňkem.

Má smysl kupovat sezonní kousky, nebo raději vsadit na univerzální?
Ideální je kombinace obojího. Základem by měl být klobouk, který využijete dlouhodobě. Sezonní kousky pak můžou sloužit jako stylový doplněk, který oživí outfit.

Jak se o klobouk dobře starat?
Pokládáme ho okrajem vzhůru, zejména u modelů s širší krempou, aby si zachoval svůj tvar. Měl by být chráněn před prachem – ideálně v kloboukové krabici. Klobouky se nesmějí prát ani chemicky čistit. Pokud není uvedeno jinak, nejsou odolné proti vodě. Sice jim krátké mrholení či lehký déšť neuškodí, ale deštník nenahradí.

Podle čeho poznám kvalitní klobouk?
Podle materiálu. Obvykle platí, že kousky z králičí plsti jsou kvalitnější a elegantnější než ty vlněné. Stejně důležitý je i materiál potního pásku.

Máte nějaký tip, jak jednoduše ladit účes s kloboukem?
Rozpuštěné vlasy působí přirozeně a elegantně, nízký drdol nebo culík jsou zase praktické a stylové. Vysoké účesy by mohly pod kloboukem překážet, proto je lepší volit spíš nižší a uvolněné varianty.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

Klobouk je koruna outfitu. Poradíme, jak jej vybrat a správně nosit

ilustrační snímek

Některé doplňky mají schopnost kompletně proměnit celý look a klobouk je bezpochyby jedním z nich. Dokáže podtrhnout osobnost, přilákat pozornost i dodat švih. Jak vybrat ten pravý, jak ho správně...

Když pokožka hlavy volá o pomoc. Poradíme, jak na lupy či seboreu

Ilustrační snímek

Trápí vás svědění, šupiny, padání vlasů? Tyto tiché signály často přehlížíme. Zjistili jsme, kdy jde o běžnou sezonní reakci a kdy byste měla naopak zpozornět. Dermatoložka Barbora Grillová...

13. dubna 2026

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

12. dubna 2026

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

11. dubna 2026

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

8. dubna 2026

Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

ilustrační snímek

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?

7. dubna 2026

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

7. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Poslouchejte své vnitřní hodiny a srovnejte se v čase. Tělo vám poděkuje

Ilustrační snímek

S tím, zda jste spíše „sovy“, nebo „skřivani“ nic neuděláte, ani kdybyste sebevíc chtěli. Jde spíš o to, aby takzvaný cirkadiální rytmus fungoval správně. Co pro to můžete udělat?

5. dubna 2026

Divočina opět volá. Příroda se probudila, nebraňte se zvířecím vzorům

Hledáte elegantní svršek, který se hodí do práce i do divadla? Splývavá halenka...

Jestli něco nikdy nevyjde z módy, jsou to bezesporu zvířecí vzory, které se s prvními slunečními paprsky vracejí ve velkém stylu na scénu. Jak je nosit, abyste se proměnila v módní ikonu?

4. dubna 2026

