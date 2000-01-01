náhledy
Stále oblíbenější jsou i džíny s puky, které působí formálněji a opticky prodlužují postavu. Ačkoli jsou ve světlém odstínu a volném střihu, nevypadají až tak volnočasově. Pro ležérnější styl k nim oblékněte mikinu, ale pokud se chystáte na oběd do restaurace, doporučujeme sako. Cena 2199 Kč
Autor: s. Oliver
Majitelky postavy ve tvaru jablka nebo hrušky si jistě oblíbí bootcut džíny. Ty jsou v oblasti stehen úzké a od kolem se postupně rozšiřují. To má za cíl jediné – vyvážit proporce těla. Vyšší pas se pak postará o zamaskování břicha a má zeštíhlující efekt. Cena 1299 Kč
Autor: Lindex
Pojem, který by si měl každý zapamatovat, je regular fit. Jedná se o klasické džíny rovného střihu, které jsou nejenže pohodlné, ale i slušivé a padnou každé postavě. Podle příležitosti jen měňte barvy – pro volný čas se hodí světlé (třeba s dírou na koleni), do práce zase tmavší. Cena 859 Kč
Autor: H&M
Pokud sháníte džíny, které vás nebudou příliš obepínat, ale současně v nich nebudete jako „v pytli“, vyzkoušejte střih mom jeans. Jsou dokonalé pro ženy s křivkami. Sedí v pase, jsou volnější i v oblasti stehen, ale od kolen dolů se jemně zužují. Skvěle vypadají v kombinaci s botami na podpatku. Cena 799 Kč
Autor: H&M
Myslela jste, že světlé džiny jsou vhodné jen pro letní měsíce? Kdepak! Parádu v nich uděláte i v chladném počasí. Vyžaduje to však určitou míru opatrnosti, protože se rychle zamažou a chůze ve sněhu jim neprospívá. Cena 1319 Kč
Autor: GAP
Modrá a všechny její odstíny k džínovině patří, ale není důvod se zaměřovat jen na klasiku. K dostání jsou i denimové kalhoty v nude odstínech, které spojují neformálnost s kapkou elegance. Tyto jsou ve střihu barrel – mají balónový střih a maskují nedokonalosti stehen. Cena 1999 Kč
Autor: GAP
Majitelky dlouhých nohou pozor! Žádný střih pro vás není vhodnější než wide leg. Ten perfektně sedí kolem boků a od kolen dolů se postupně rozšiřuje do „zvonů“. Vytváří tím krásnou ženskou siluetu a postavu prodlužuje. Cena 779 Kč
Autor: Bonprix
Hitem je zdobení. Drobné kamínky poseté v horní polovině kalhot jsou vhodné pro ženy, které chtějí upoutat pozornost. Nejste v tomto ohledu limitována typem postavy ani věkem. Jediné, na co si dejte pozor, je umírněná kombinace se svrškem – ten by měl být neutrální. Cena 449 Kč
Autor: Bonprix