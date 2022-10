Džínová bunda je ikonický kousek, který by ve vašem šatníku neměl chybět. Hodí se jak ke kalhotám a sukni, tak i k šatům všech délek a lze ji nosit od jara do podzimu.

Šanci dejte také džínové sukni. Elegantní volbou by mohla být ta s délkou pod kolena, kterou můžete zkombinovat s kotníčkovými botami nebo kozačkami.

Výhodou džínových kalhot je to, že v nich můžete vyrazit do práce, do města i na večírek. Záleží na sladění vrchních topů, ale i doplňků, jako je třeba kabelka. Už nějakou dobu jsou hitem džíny s vysokým pasem, které lichotí všem ženám s větším bříškem či boky. Pro starší ročníky se hodí více nohavice rovného střihu než ty široké či typ skinny.