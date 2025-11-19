Říká se, že outfit bez doplňků je jako jídlo bez soli. Základ je zvládnutý, ale chybí mu jiskra, takže se můžete snažit sebevíc, ale kýženého výsledku nedosáhnete. Objevte kouzlo detailů, které budou třešničkou na dortu.
Doplňky jsou jako podpis – dodají outfitu osobitost a styl. Umějí z obyčejného looku udělat něco zapamatovatelného. Často doslova určují, jestli výsledek působí ležérně, elegantně, nebo sofistikovaně.
Pravidlo jedné ruky
Neexistuje přesné doporučené množství doplňků, ale většinou funguje počet čtyři až pět. Třeba náušnice, prsteny, kombinace řetízků a pásek či šátek. Důležité je udržet rovnováhu, aby celek působil harmonicky. Občas je méně více, ale pokud chodíte jen se snubním prstenem, pak se asi nedá říct, že nosíte doplňky.
Základ šatníku
Neměl by vám chybět kvalitní kožený pásek, perlový náhrdelník a hedvábný šátek.
Jde to i bez drahých doplňků?
Samozřejmě sem patří i šperky, elegantní hodinky a klasická kabelka. Tyto kousky nikdy nezestárnou a fungují v každém ročním období. Jsou to investice, které se vracejí při každém nošení.
Kouzlo vrstev
Vrstvení funguje, ale je třeba zůstat při zemi. Různé délky řetízků nebo kombinace tenčích prstenů rozhodně poslouží. Kovy se dnes navíc dají krásně míchat – třeba zlatá se stříbrnou působí moderně. Klíčové je, aby působily přirozeně a nesoutěžily v outfitu o pozornost.
Největší služba
Existují doplňky, které styling pokaždé pozvednou na vyšší úroveň. Podle mě jsou dva: pásek a šátek. Pásek umí zvýraznit siluetu, dodat tvar i sebevědomí.
Dokáže propojit jednotlivé prvky outfitu a působí jako detail, který „dotvoří“ celý look. U šátku je přidaná hodnota vždy dvojnásobná, je totiž elegantní i sofistikovaný. Můžete ho nosit na kabelce, ve vlasech nebo třeba místo pásku.
Nevycházejí z módy
Perly, kožené doplňky a minimalistické zlaté šperky. Tyto klasické kousky odolávají trendům a vždy působí elegantně. Mění se jen způsob, jakým je nosíme.
Když se investice vyplatí
Pokud je něco, do čeho se vyplatí vložit finance, pak právě do nadčasových doplňků, které nosíte často, točíte je stále dokola a ladí vám ke všemu. Plusem je, když mají i sentimentální hodnotu. Může jít o kvalitní kabelku, pásek nebo šperk z pravého kovu. Tyto kousky přežijí sezony i módní trendy a vždy dodají outfitu na honosnosti.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.