Hlavně klid a ruce v teple, takže začneme hned od rukavic. Dnes se hodně nosí ty pletené v univerzální velikosti, jestli ale půjdete po kožené klasice, je třeba určit správně velikost ruky. Sevřete ji v pěst a změřte celý její obvod kolem kloubů, toto číslo je klíčové!

Plánujete-li do rukavic investovat víc, zaměřte se na rukavičky z pravé vlny. Zahřejí lépe než kožené a vydrží vám léta.

Co se pokrývek hlavy týče, vybírejte je tak, aby vám zakryly především uši. Do města ke kabátu můžete zvolit něco elegantnějšího, přičemž i bambule jsou povoleny, do hor nebo na venkovní sporty sáhněte raději po něčem hřejivém a klidně i podšitém flísem.

Pokud jde o výběr barev, platí u čepic i šál to stejné, jsou blízko obličeje a jejich barevné provedení může výrazně ovlivnit celý váš vzhled. Berte ohled i na odstín vlasů a na to, jaký máte make-up. Když vás zdobí krátký krk, vyhněte se vázání šál a spíš zkuste nákrčník.

Do tohoto čepicovo - šálového celku by vám v dnešní době měla pasovat ještě jedna doplňková záležitost, a sice respirátor. I na těch se můžete barevně hezky vyřádit, ty se zimním potiskem či v barvě šály a čepice dovedou ladění k dokonalosti.

Základ máme, co dál si můžete pořídit? Třeba tu správnou zimní kabelku! Stále se nosí prošívané či pogumované, které jsou praktické a odolají vlhku. Jestli pohlížíte po jiné, ujistěte se, že má pořádné zapínání. Kabelky na zavazování, do nichž vám bude sněžit, se v zimě moc nehodí.

Chodíte-li často v sukni či šatech, budete potřebovat i punčocháče. Nejlepší jsou silnější termo punčochy v barvě obuvi, tak totiž opticky prodloužíte postavu. A čím tmavší barva punčoch, tím více zeštíhlí nohy, z tohoto důvodu jsou pořád nejlepší volbou ty černé.