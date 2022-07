Vyrazit nakupovat je pro mnohé z nás stres. To neustálé vysvlékání a oblékání, děs v očích při pohledu do zrcadla v kabince, zoufalství, že v obchodech neexistuje nic, co by vám padlo.

Pokud si tohle všechno chcete ušetřit, běžte si raději opatřit módní doplňky. Žádné nervy, žádné odhalování, žádné výčitky, že jste tu čokoládu včera neměli jíst.

Ne, kabelky, klobouky, šperky i sluneční brýle a šátky stačí jen přiložit a funguje to i bez mučení v kabince. Jejich nakupování přináší radost a jediné, na co se musíte soustředit, je to, jestli se vám líbí a máte je k čemu nakombinovat. Když se to povede, budete královsky odměněni! A bez kterých doplňků se v létě rozhodně neobejdete?

Sluneční brýle

Tak jako loni, i letos budou v kurzu pilotky, brýle, které sluší prakticky každému. Hodně in jsou i neonové plastové modely nebo ty s barevnými skly, ideálně bez obrouček. Klasikou zůstávají velké černé brýle ve stylu Audrey Hepburn.

Klobouk

Pokud jdete s dobou, neměl by vám kromě slamáku a háčkovaného kloboučku ve výbavě chybět ani takzvaný bucket hat, původně rybářský klobouk, který se na výsluní ohříval v 60. a 90. letech a loni se s velkou slávou vrátil zpět. Možná si ho vybavíte, ušít ho nebylo tak složité, nosilo ho snad každé dítko na táboře. Jenže aktuálně jde o skutečně skvostné modely ze zajímavých látek, navíc s různou šířkou spodního dílu – podle toho vám zakryje celý obličej, nebo jen jeho část.

Boty

S obuví to bude jako s kabelkami, buď se vydáte směrem třpytek, kamínků, barev a lesku, nebo se inspirujete minimalismem a budou vám stačit jednoduché béžové žabky a lýkové sandály. V každém případě musíte mít boty na klínku, to je letní nutnost.

Kabelky

Léto potřebuje barvy! Jestli vsadíte na kůži či látku, je na vás, musíte ale zářit. V kombinaci se zlatými sponami a řetízky není co řešit, wow efekt zaručen. Pro umírněnější dámy jsou tu ale přírodní kabelky v bohémském stylu, takže makramé, sláma, proutí, lýko, korálky, prostě decentní krása.

Šperky

Vytáhněte perly a velké spony do vlasů. Hodně bude frčet zlatá barva, jestli máte doma zlaté kruhové náušnice, oprašte je. Ke zvýraznění ženskosti poslouží široké pásky, bude-li i na nich něco zlatého, bod pro vás.