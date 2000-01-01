náhledy
Prací papírky. Limitovaná edice s okouzlující vůní osvěží vaše prádlo. Cena od 69 Kč
Autor: EcoHaus
Originální karafa. Vaše oblíbené nápoje z ní budou zaručeně chutnat ještě lépe. Cena 759 Kč
Autor: Answear
Přírodní mýdlo. Díky vysokému podílu rostlinných olejů bude pokožka hebká. Cena 199 Kč
Autor: bioneeds.cz
Triko na každý den. Pokud milujete Itálii, bílý top s typickým jihoitalským motivem nesmí chybět ve vašem šatníku. Cena 450 Kč
Autor: Zalando
Stylový zápisník. Místo pro vaše nápady, myšlenky, poznámky a sny. Cena 1089 Kč
Autor: Burga.cz
Polštář k nakousnutí. Veselá dekorace ozdobí třeba pohovku v obývacím pokoji. Cena 599 Kč
Autor: XXXLutz
Formičky na led. Drinky na zahradní grilovačce doladí k dokonalosti. Cena 259 Kč
Autor: nej-koberce.cz
Keramický talíř. K prostřenému stolu vnese ještě prázdninovou náladu. Cena 699 Kč
Autor: butlers.cz
Kotníkové ponožky. Drobný detail přitáhne pozornost a zpříjemní vám každý den. Cena 349 Kč / 2 ks
Autor: M&S
Kuchyňské utěrky. Praktický doplněk ze stoprocentní bavlny, bez kterého se neobejde žádná moderní domácnost. Cena 230 Kč / 2 ks
Autor: Matějovský
Vonná svíčka. Stačí zapálit a nechat se unášet na vlně citrusové nálady. Cena 99 Kč
Autor: Lidl
Šaty s páskem. Nadčasový a slušivý střih lichotí každému typu postavy. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Letní set. Bavlněné oblečení vám zajistí pohodlí i v teplých zářijových dnech. Košile, cena 759 Kč, šortky, 699 Kč
Autor: Reserved
Letní set. Bavlněné oblečení vám zajistí pohodlí i v teplých zářijových dnech. Košile, cena 759 Kč, šortky, 699 Kč
Autor: Reserved
Pikniková deka. Univerzální společník na různé outdoorové aktivity. Cena 1789 Kč
Autor: Kaufland
Odšťavňovač. Funkční designový pomocník, který se neztratí v žádné kuchyni. Cena 339 Kč
Autor: Bonami
Hravý náramek. Elegantní kousek rozzáří každý letní outfit. Cena 844 Kč
Autor: About You
Citrusové šaty jsou ideální volbou nejen na dovolenou.
Autor: Lidl