Výrazné barvy kabátu se nemusíte zříkat. Svršek ovšem kombinujte tak, aby se s ničím jiným »netloukl«. Červené kalhoty nebo barevná sukně by byly už moc a nechtěně byste tím vytvořila nevzhledný pelmel. Základním pravidlem pro červený kabát je střídmost. To znamená, že ostatní prvky outfitu by měly být v neutrálních barvách. Rudá vypadá skvěle třeba s šedou. 3999 Kč

Autor: s. Oliver