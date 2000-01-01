náhledy
Letos se huňaté kabátky vracejí v celé paletě odstínů, od krémové po čokoládovou. Sáhněte však po neutrální, béžové, nebo černé a zvolte co nejkvalitnější materiál, jaký si můžete dovolit. Jen tak vám kabát vydrží několik sezon a bude stále vypadat moderně. Cena 1990 Kč
Autor: Cottontraders.com
Bunda se stojáčkem a náplety na rukávech obstojí i v té největší konkurenci, protože její minimalistický střih, kvalitní materiál a precizní detaily jí dávají nadčasový vzhled a dojem noblesy. Cena 4799 Kč
Autor: s.Oliver
Bunda z měkkého materiálu teddy s kontrastními knoflíky je uvnitř podšita jemným úpletem, takže hřeje, aniž by působila těžce. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Elegantní límec a dlouhé rukávy dodávají kabátu na sofistikovanosti i hřejivosti, zatímco zapínání na knoflíky mu propůjčuje nadčasový šarm. Cena 1600 Kč
Autor: Roman.co.uk
Ponožky s protiskluzovým vzorem a hebkou podšívkou udrží vaše nožky v teple. Cena 249 Kč
Autor: Bonprix
Extradlouhý kabát s otevřeným výstřihem si přímo říká o rolák nebo hřejivou šálu, které doplní jeho elegantní linie a zároveň vás zahřejí i v nejchladnějších dnech. Cena 1149Kč
Autor: H&M
Taška přes rameno z imitace beránka a kůže krásně doladí celý outfit a dodá mu jednotný, promyšlený vzhled. Cena 149 Kč
Autor: KiK
Oboustranná bunda je jako dvě věci v jedné. Z jedné strany je hladká, z druhé hebce plyšová – záleží jen na vás, kterou tvář zrovna zvolíte. Cena 1699 Kč
Autor: H&M
Kratší model, který imituje přírodní kožešinu, se skvěle hodí i do plesové sezony, působí elegantně a perfektně ladí se společenskými šaty. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Lehkou vestu můžete nosit samostatně přes svetr či mikinu nebo ji využít jako hřejivou vrstvu pod bundu. Snadno se přizpůsobí počasí i vašemu stylu. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají přednost ležérnímu a sportovnějšímu stylu. Cena 1999 Kč
Autor: Bonprix