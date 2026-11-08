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Bundičky do pasu hlásí velký comeback. Stačí je správně doladit

  4:30
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Krátký trenčkot s límcem s klopami a páskem je vyroben z umělé kůže a přesně...

Krátký trenčkot s límcem s klopami a páskem je vyroben z umělé kůže a přesně podle posledních trendů. Cena 1149 Kč | foto: Bonprix

Dvouřadá bunda s vysokým rozšířeným límcem a nárameníky má raglánové rukávy a...
Model širokého střihu se zdrhovadlem v pase je k mání hned ve třech barvách....
Originální prošívaná bunda s kapucí a náplety v jedinečné barvě vás nechá...
Lehounká, ale hřejivá bunda s prošíváním se v zimě nosí i pod kabátem jako...
8 fotografií
Bundy do pasu širokého střihu se vracejí z devadesátek a jsou připraveny opět zazářit. Jsou pohodlné, sluší, a když je správně doladíte, budete se v nich cítit skvěle!

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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Bundičky do pasu hlásí velký comeback. Stačí je správně doladit

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Bundy do pasu širokého střihu se vracejí z devadesátek a jsou připraveny opět zazářit. Jsou pohodlné, sluší, a když je správně doladíte, budete se v nich cítit skvěle!

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