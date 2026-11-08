Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
Bundičky do pasu hlásí velký comeback. Stačí je správně doladit
Maso i surrealistické umění. Tyto hvězdy ví, jak provokovat na pódiu
Některé hudební divy jako by byly utržené z řetězu: extravagantní kostýmy, korzety, dokonce i negližé. Jen aby třpyt přinesl dost provokace. Podívejte se, jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat...
Rakovina před padesátkou: čtrnáct nádorů přibývá. Které to jsou a co nepřehlížet
U čtrnácti typů rakoviny zaznamenali vědci nárůst výskytu u lidí mladších padesáti let. Neznamená to ale, že rakovina obecně postihuje stále mladší lidi. Co ukazují česká data, proč některé nádory...
Inspirace z pařížských ulic. Oblékněte se do podzimu jako pravá Francouzka
Módní styl Pařížanek je celosvětově proslulý. Snoubí v sobě nadčasovost, ležérnost s elegancí a zdánlivou nedbalost, která působí svůdně a šik. Inspirujte se a odkoukejte od Pařížanek pár tajných...
Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde
Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.
Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží
Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.
Bundičky do pasu hlásí velký comeback. Stačí je správně doladit
Bundy do pasu širokého střihu se vracejí z devadesátek a jsou připraveny opět zazářit. Jsou pohodlné, sluší, a když je správně doladíte, budete se v nich cítit skvěle!
Emoční nakažlivost existuje. Proč přejímáme pocity ostatních?
Někdy stačí pár minut s podrážděným kolegou a sami začneme být nevrlí. Jindy nás naopak strhne něčí smích nebo nadšení, i když jsme byli dosud smutní. Jak se přenášejí emoce a proč jsou pro někoho...
Zapomeňte na obyčejnou párty. Tančící dům už 30 let ví, jak zaujmout
Už třicet let na sebe strhává pozornost. Svými křivkami, neobvyklou architekturou a odvahou být jiný. Ale věděli jste, že Tančící dům umí zaujmout nejen zvenku? Uvnitř se totiž skrývají místa pro...
Inspirace z pařížských ulic. Oblékněte se do podzimu jako pravá Francouzka
Módní styl Pařížanek je celosvětově proslulý. Snoubí v sobě nadčasovost, ležérnost s elegancí a zdánlivou nedbalost, která působí svůdně a šik. Inspirujte se a odkoukejte od Pařížanek pár tajných...
Rakovina před padesátkou: čtrnáct nádorů přibývá. Které to jsou a co nepřehlížet
U čtrnácti typů rakoviny zaznamenali vědci nárůst výskytu u lidí mladších padesáti let. Neznamená to ale, že rakovina obecně postihuje stále mladší lidi. Co ukazují česká data, proč některé nádory...
Maso i surrealistické umění. Tyto hvězdy ví, jak provokovat na pódiu
Některé hudební divy jako by byly utržené z řetězu: extravagantní kostýmy, korzety, dokonce i negližé. Jen aby třpyt přinesl dost provokace. Podívejte se, jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat...
Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží
Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.
Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?
Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina...
Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde
Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.
Esenciální olejíčky umí zázraky: levandule ztiší, citrusy nastartují
Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. Který volit na povzbuzení mysli a který na večerní zklidnění?
Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte
Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?
Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek
Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.