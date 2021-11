Nevyzpytatelný charakter nastupující zimy nám velí mít po ruce botky do deště, do sněhu i do mrazu. Jen sotva to všechno zvládnou jedny boty a taky by to byla škoda, když nabídka je tak široká a lákavá – co do stylů, materiálů i barev.

Co postavit do botníku?

Nejvýraznější módní trendy provázejí i zimní obuv, a tak v žádném případě nemohou chybět modely s vyšší, hrubou, robustní podešví, a to u všech výšek kozaček, od nízkých až po ty nad kolena.

Velký návrat hlásí šněrovací boty, hlavně ty vyšší včetně kozaček se šněrováním.

Při počasí „zima nezima“ hodně užijete i gumáky. Samozřejmě ne ty, ve kterých vyrážíte do lesa na houby, ale jejich městské, elegantnější šik varianty.

Kromě nejoblíbenější černé se i u zimní obuvi nejvíc prosazují bílá a další světlé tóny, například šedá či béžová, také odstíny hnědé, ale i červené, žluté či růžové.