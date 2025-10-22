Jak je vybrat?
Pokud jste drobnější postavy, sáhněte po decentních botách s přiměřenou výškou a mohutností podrážky. V opačném případě se nebojte robustnějších typů, radí stylistka Dominika Staňková Chválová.
Obecně platí, že velikost obuvi je třeba volit s ohledem na postavu. Chcete-li, aby vaše nohy působily štíhlejším a delším dojmem, vyberte tenisky s lehce zúženou špičkou a vyšší podrážkou či na platformě.
Kulatá špička a nižší podrážka naopak způsobují, že kotníky vypadají širší a nohy kratší a silnější.
Jakmile máte vybraný tvar a velikost, přichází na řadu design. Jste-li spíše sofistikovaná minimalistka, volte základní, přirozeně tlumené barvy v elegantním stylu.
Pokud jste duší rebelka a milujete barvy, dejte přednost designovým kouskům různých tvarů a stylů. A vyznavačky klasiky, které se rády inspirují módními ikonami, ocení nadčasové sportovní modely. Současná móda nemá hranice – jednotlivé styly se dají snadno kombinovat.
V chladnějších měsících vsaďte na kožené modely – snadněji se udržují a méně se špiní. Tenisky jsou sice celoroční klasika, ale pokud vás trápí zima, a přesto se jich nechcete vzdát, vrstvěte.
Pořiďte si kvalitní vložky do bot, klidně vyhřívané nebo z hřejivých materiálů. Skvěle fungují i v kombinaci s ponožkami či punčochami. Sáhněte po kašmíru a barvy vybírejte buď v kontrastu, nebo naopak tón v tónu.
Rada nad zlato pro milovnice tenisek
Nekupujte stále stejný typ tenisek jen v jiném designu. Nakonec si tím uškodíte – vaše image nebude mít takovou energii a bude působit spíš monotónně. A co víc, rychle vás omrzí a brzy se vydáte znovu na nákupy.
Jak je uložit
Místo toho volte různé materiály, tvary bot a výše podrážky. Klidně si pořiďte i jeden nebo dva designové páry, které podpoří esenci vašeho stylu a doladí základní outfity.
Pokud s teniskami teprve začínáte, držte se raději klasiky. Investujte do kvalitních minimalistických kožených modelů v bílé nebo hnědé barvě.
Aby bílá bílou byla
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat stav svých bot, protože špinavé a zničené tenisky na stylu nepřidají.
Látkové: Vyndejte tkaničky a vnitřní vložky (ty čistěte ručně nebo je při praní vložte do menšího sáčku a přiložte k botám). Nečistoty nejprve nahrubo odstraňte suchým kartáčkem. Boty dejte do pracího sáčku, zvolte šetrný program na maximální teplotu třicet stupňů a nižší otáčky bez abrazivního a bělicího prášku. Nedávejte je do sušičky ani na přímé slunce. Sušte pozvolna. TIP: Tenisky vycpěte novinami, budou držet tvar a uschnou rychleji.
Pokud je nechcete prát v pračce, vyčistěte boty ručně speciálním přípravkem na textilní obuv a kartáčkem, popřípadě tenisky odneste do certifikovaného centra pro profesionální péči. Před prvním použitím nebo po čištění suché boty naimpregnujte. Špína pak nepronikne hluboko do vláken.
Kožené: Kůže je citlivá na vodu, a chcete-li tenisky nosit opakovaně i v mokrém počasí, bude to chtít péči. Po každém nošení je otřete jemným vlhčeným hadříkem určeným k údržbě bot. Nechte je uschnout, a aby držely tvar, vložte do nich dřevěné napínáky. Pravidelně jim dodávejte hydrataci a kůži změkčujte.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.