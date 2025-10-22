Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte

Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si rady stylistky a nechte bílé sneakers vyniknout i v podzimních dnech.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: C&A

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
11 fotografií

Jak je vybrat?

Pokud jste drobnější postavy, sáhněte po decentních botách s přiměřenou výškou a mohutností podrážky. V opačném případě se nebojte robustnějších typů, radí stylistka Dominika Staňková Chválová.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Obecně platí, že velikost obuvi je třeba volit s ohledem na postavu. Chcete-li, aby vaše nohy působily štíhlejším a delším dojmem, vyberte tenisky s lehce zúženou špičkou a vyšší podrážkou či na platformě.

Kulatá špička a nižší podrážka naopak způsobují, že kotníky vypadají širší a nohy kratší a silnější.

Jakmile máte vybraný tvar a velikost, přichází na řadu design. Jste-li spíše sofistikovaná minimalistka, volte základní, přirozeně tlumené barvy v elegantním stylu.

Pokud jste duší rebelka a milujete barvy, dejte přednost designovým kouskům různých tvarů a stylů. A vyznavačky klasiky, které se rády inspirují módními ikonami, ocení nadčasové sportovní modely. Současná móda nemá hranice – jednotlivé styly se dají snadno kombinovat.

V chladnějších měsících vsaďte na kožené modely – snadněji se udržují a méně se špiní. Tenisky jsou sice celoroční klasika, ale pokud vás trápí zima, a přesto se jich nechcete vzdát, vrstvěte.

Pořiďte si kvalitní vložky do bot, klidně vyhřívané nebo z hřejivých materiálů. Skvěle fungují i v kombinaci s ponožkami či punčochami. Sáhněte po kašmíru a barvy vybírejte buď v kontrastu, nebo naopak tón v tónu.

Rada nad zlato pro milovnice tenisek

Nekupujte stále stejný typ tenisek jen v jiném designu. Nakonec si tím uškodíte – vaše image nebude mít takovou energii a bude působit spíš monotónně. A co víc, rychle vás omrzí a brzy se vydáte znovu na nákupy.

Jak je uložit

  • Boty skladujte v papírových krabicích nebo speciálních látkových sáčcích. Ochráníte je tak před prachem, poškozením i ztrátou barvy.
  • Dovnitř vkládejte sáčky se silikagelovými kuličkami, které pohlcují vlhkost.
  • Pravidelně používejte taky šetrný dezinfekční sprej a čas od času vyměňte vložky za nové.

Místo toho volte různé materiály, tvary bot a výše podrážky. Klidně si pořiďte i jeden nebo dva designové páry, které podpoří esenci vašeho stylu a doladí základní outfity.

Pokud s teniskami teprve začínáte, držte se raději klasiky. Investujte do kvalitních minimalistických kožených modelů v bílé nebo hnědé barvě.

Aby bílá bílou byla

Nezapomínejte pravidelně kontrolovat stav svých bot, protože špinavé a zničené tenisky na stylu nepřidají.

Látkové: Vyndejte tkaničky a vnitřní vložky (ty čistěte ručně nebo je při praní vložte do menšího sáčku a přiložte k botám). Nečistoty nejprve nahrubo odstraňte suchým kartáčkem. Boty dejte do pracího sáčku, zvolte šetrný program na maximální teplotu třicet stupňů a nižší otáčky bez abrazivního a bělicího prášku. Nedávejte je do sušičky ani na přímé slunce. Sušte pozvolna. TIP: Tenisky vycpěte novinami, budou držet tvar a uschnou rychleji.

Elegantní Cristina, cena € 170
Kožené Vasky, cena 2999 Kč
Minimalistické Tamaris, cena 1499 Kč
Designové Blaze, Karl Lagerfeld, cena 4199 Kč
11 fotografií

Pokud je nechcete prát v pračce, vyčistěte boty ručně speciálním přípravkem na textilní obuv a kartáčkem, popřípadě tenisky odneste do certifikovaného centra pro profesionální péči. Před prvním použitím nebo po čištění suché boty naimpregnujte. Špína pak nepronikne hluboko do vláken.

Kožené: Kůže je citlivá na vodu, a chcete-li tenisky nosit opakovaně i v mokrém počasí, bude to chtít péči. Po každém nošení je otřete jemným vlhčeným hadříkem určeným k údržbě bot. Nechte je uschnout, a aby držely tvar, vložte do nich dřevěné napínáky. Pravidelně jim dodávejte hydrataci a kůži změkčujte.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plné rty, rovné čelo, velké oči. Co o vás prozradí vaše tvář?

Tvar nosu, obočí, ušní lalůčky… Je vůbec možné určit za kratičkou chvíli, jaká je osobnost nějakého člověka? Odborníci tvrdí, že je. Čtěte dál, možná vás souvislost mezi fyziognomií a povahou...

Tmavý denim ovládl podzim. Je to hit, který musíte mít i vy

Džínovina je nesmrtelný materiál, který sluší všem typům postavy a skvěle se kombinuje. Na své si tuto sezónu přijdou i milovnice tmavých odstínů, protože právě tmavá modř je největším hitem podzimu!

Jak ušetřit peníze bez velké námahy? Ke změně stačí pár drobností

Šetření nemusí být složité ani nudné. Stačí pár jednoduchých kroků, které zvládne každý, a úspory se začnou pomalu hromadit...

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte

Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si...

22. října 2025

Fantasy událost roku je tady

Komerční sdělení

Právě vychází Rozcestí krkavců, nový román z oblíbené série Zaklínač Andrzeje Sapkowského.

21. října 2025

Plné rty, rovné čelo, velké oči. Co o vás prozradí vaše tvář?

Tvar nosu, obočí, ušní lalůčky… Je vůbec možné určit za kratičkou chvíli, jaká je osobnost nějakého člověka? Odborníci tvrdí, že je. Čtěte dál, možná vás souvislost mezi fyziognomií a povahou...

21. října 2025  1:16

Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší?

Komerční sdělení

Chcete působit svěže, mladší a sebevědoměji, aniž byste změnila účes nebo kompletně celý šatník? Podle odborníka na vlasovou péči a stylisty Tomáše Arsova je klíčem barevná typologie. „Používám ji už...

20. října 2025

Tmavý denim ovládl podzim. Je to hit, který musíte mít i vy

Džínovina je nesmrtelný materiál, který sluší všem typům postavy a skvěle se kombinuje. Na své si tuto sezónu přijdou i milovnice tmavých odstínů, protože právě tmavá modř je největším hitem podzimu!

20. října 2025

Jak ušetřit peníze bez velké námahy? Ke změně stačí pár drobností

Šetření nemusí být složité ani nudné. Stačí pár jednoduchých kroků, které zvládne každý, a úspory se začnou pomalu hromadit...

19. října 2025

Začněte dělat to, co vás baví. Zvítězit nad strachem není tak těžké

Každé pondělí vstáváte s pocitem, že se vám do práce nechce? Možná je čas přestat odkládat sny a začít dělat to, co vás naplňuje. Strach je jen iluze – a radost z naplněného života čeká hned za vaším...

18. října 2025

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

17. října 2025

Hity Michala Tučného rozezní O2 arenu!

Komerční sdělení

Už v lednu se pražská O2 arena promění v obrovskou Stodolu Michala Tučného! 17. ledna 2026 se zde uskuteční vzpomínkový koncert a O2 arena se rozezní tóny country a největšími hity Michala Tučného....

16. října 2025

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

16. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

15. října 2025

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.