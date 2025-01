Móda v barvě roku: Mocha Mousse ve vás vzbudí chuť na dobrou kávu

Mladším lidem to třeba přijde sentimentální jako z nějaké telenovely, ale vhodného partnera si člověk skutečně může najít kdykoliv. Ostatně, svědčí o tom i následující příběhy.

Mluv, mluv, zajímáš mě. Slova mají až čarovnou moc, jen zprávy nestačí

Píšeme maily, sms, komunikujeme přes sociální sítě, uveřejňujeme fotky s komentářem. Ale přesto jsme jaksi sami. Obyčejné mluvení z očí do očí, tón, melodie hlasu, okamžitá reakce na to, co slyšíme,...