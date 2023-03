Vypůjčeno od náctiletých. Kombinujte „mladé“ kousky se zralým šatníkem

Preferujete mladistvý šmrnc? V tom případě jistě víte, co dnes omladina ráda nosí. A občas možná dostanete chuť si nové trendy vyzkoušet. No prosím, klidně můžete, jenom pamatujte na to, že je to takové ošemetné. Rychle totiž můžete sklouznout do stylu „stará mladá“.

Pokud to tedy nechcete riskovat, vybírejte vždy jen jeden „mladý“ kousek a přirozeně ho začleňte do své garderoby.

A teď si to probereme hezky konkrétně. Takže, jedním z typických symbolů mládí je mikina s kapucí. Zkuste ji nosit ne jako holka, ale jako žena, to znamená v decentních zemitých barvách a bez zatěžujícího potisku, s trenčkotem nebo kabátkem.

Hojně diskutovaná jsou trička s obrázkovým potiskem. Jednu dobu říkal módní diktát ne, do skříní lidí čtyřicet plus jistě nepatří, ale dnes už to je vnímáno volněji.

Extra tip Bláznivé funky tenisky? I ty můžete mít! Báječně vypadají ke koženým džegínám nebo slim džínům. Nikdy je ale nenoste k moc sportovním kalhotám, to se prostě pro dámu nehodí.

Třeba s plisovanou sukní nebo s koženými kalhotami vypadá bílé tričko s obrázkem skvěle. Horší je to však v kombinaci s potrhanými džíny, to už je jaksi moc.

Mimochodem, jestli vás chytil za srdce právě tento trend, tak ano, i oškubané džíny můžete s přehledem nosit, ale například s bílou košilí nebo černým rolákem, prostě s něčím decentním. Co se džínových sukní týče, ty hodně krátké raději ze svého šatníku vynechte. Delší si nechte na léto, lépe vypadají bez punčoch, jen s topem a plochými sandály.