Letní minimalistická rutina stojí především na tom, aby pleť vypadala zdravě, odpočatě a člověk neměl pocit, že se pod nánosem líčidel a nejrůznějších přípravků dusí. Rozhodně to není o financích, jak by se dalo očekávat, i cenově dostupné výrobky můžou splňovat kritérium jednoduchosti.
Nejdůležitější věcí je hydratovaná pleť – na řadu přijdou lehké krémy a mlhy, které pokožku nezatěžují. Ideálními parťáky na léto jsou také květové vody. Osvěží vás během několika vteřin a okamžitě navodí pocit čistoty.
Chytré věcičky
Jak ale všichni víme, minimalismus je i o tom mít toho méně. K tomuto účelu se hodí multifunkční produkty. Tvářenka, kterou lze použít i na rty, nebo olej na obličej využitelný i na konečky vlasů budou ideální volbou.
Bleskové líčení
Co se minimalistického líčení týče, vedou přípravky, které dokážou sjednotit tón pleti bez nutnosti ji zcela překrýt. Populární jsou proto rozjasňující kapky, lehké BB krémy, krémové tvářenky a lesklé balzámy na rty...
Cílem není vypadat nalíčeně, ale zdravě. Pro efekt lehkého opálení si můžete dopřát krémové bronzující tyčinky. Volte světlejší verzi, moc tmavý bronzer evokuje spíš špatně nanesený samoopalovací krém než slunce na tváři.
V kurzu je lesk, rozhodně ne mat, ale co se třpytek týče, těmi šetřete nebo je ještě lépe vynechte. Přehánět to nemusíte ani s vykreslováním obočí nebo očními stíny.
Článek vznikl pro časopis Tina.