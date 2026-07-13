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Méně vrstev, více svěžesti. Zkuste osvědčený minimalismus i v kosmetice

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Usnadněte si život a rozjeďte to naplno i s kosmetickým minimalismem. Uleví se vaší pleti i vaší peněžence.

Letní minimalistická rutina stojí především na tom, aby pleť vypadala zdravě, odpočatě a člověk neměl pocit, že se pod nánosem líčidel a nejrůznějších přípravků dusí. Rozhodně to není o financích, jak by se dalo očekávat, i cenově dostupné výrobky můžou splňovat kritérium jednoduchosti.

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Nejdůležitější věcí je hydratovaná pleť – na řadu přijdou lehké krémy a mlhy, které pokožku nezatěžují. Ideálními parťáky na léto jsou také květové vody. Osvěží vás během několika vteřin a okamžitě navodí pocit čistoty.

Chytré věcičky

Jak ale všichni víme, minimalismus je i o tom mít toho méně. K tomuto účelu se hodí multifunkční produkty. Tvářenka, kterou lze použít i na rty, nebo olej na obličej využitelný i na konečky vlasů budou ideální volbou.

Bleskové líčení

Co se minimalistického líčení týče, vedou přípravky, které dokážou sjednotit tón pleti bez nutnosti ji zcela překrýt. Populární jsou proto rozjasňující kapky, lehké BB krémy, krémové tvářenky a lesklé balzámy na rty...

Cílem není vypadat nalíčeně, ale zdravě. Pro efekt lehkého opálení si můžete dopřát krémové bronzující tyčinky. Volte světlejší verzi, moc tmavý bronzer evokuje spíš špatně nanesený samoopalovací krém než slunce na tváři.

V kurzu je lesk, rozhodně ne mat, ale co se třpytek týče, těmi šetřete nebo je ještě lépe vynechte. Přehánět to nemusíte ani s vykreslováním obočí nebo očními stíny.

Výživný denní krém s SPF 15, cena 130 Kč
Ultralehký fluid Hydro Protect s SPF 50+ středně tmavý, cena 650 Kč
Hydratační šampon a vyživující maska Natural Care, cena 109 Kč / kus
Hydratační šampon a vyživující maska Natural Care, cena 109 Kč / kus
8 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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