Obujte se jako hvězda. Zkuste trend metalického lesku

Kdo by se nechtěl cpát a hubnout? Zkuste se řídit ovocnými hodinami

S chutí se najíst a přitom zhubnout? Jistě, to lze, tedy pokud do svého jídelníčku přizvete dostatek ovoce. Pak prostě jen dbejte na to, které ovoce kdy jíst, abyste zhubla.