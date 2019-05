Jak správně nehty lakovat?

U lakování je potřeba držet se základních kosmetických pravidel. Kromě barevného laku si pořiďte i laky s označením base coat a top coat. Jedná se o podkladovou bázi a závěrečný finiš. Podkladové laky používejte vždy! Do nehtu se dostanou potřebné živiny, které napomáhají k rychlejšímu růstu a zdravějšímu vzhledu. Mimo to chrání před zabarvením nehtu. “Nadlak” barvu udržuje zářivou, zároveň zabraňuje mechanickému poškození. Výsledné lakování tak vydrží podstatně delší dobu.

Pokud se vám nehty lámou, třepí, vsaďte na kalcium či vápník. Speciálně vyživující péči lze je sehnat v drogérii i lékárně. Utratíte za ně jen pár korun, výsledky jsou však k nezaplacení.

Trendy barvy

Jako každý rok, i letos na jaře jsou módní pastelové odstíny. Mezi ty nejžhavější “pastelky” patří jednoznačně žlutá a zelená. Bez obav je můžete kombinovat mezi sebou. U výrazných tónu hraje prim oranžová, růžová, korálová a modrá. V létě, kdy pokožka získá sexy opálení, sáhněte po metalických lacích. Především zlatá působí velmi atraktivně. Efektně vypadají laky inspirované fascinujícím chameleonem. Ty mění barvu podle úhlu světla.



Nezapomeňte na zdobení

V obchodech naleznete i různé samolepky a dekorace na nehty. Manikúře dodají ten správný jedinečný šmrnc. Místo infantilních obrázků sáhněte po geometrických vzorech či mandale. Ozdobit můžete jen jeden nehet. Manikúra tak získá minimalistický charakter. Nebojte se ale odvázat, popustit uzdu fantazii a nápaditě ozvláštnit každý prst.

Módní tip: Zapomeňte na umělé dlouhé nehty. To už je pasé! Přirozenost boduje. A že nemáte dlouhé drápky? To vůbec nevadí. Zapilujte je do kulatého tvaru a nalakujte světlým odstínem. Tím nebudete poutat pozornost, zároveň budou ruce upravené.