Co všechno na člověka prozradí jeho nehty?
Nehty podle mě, společně se zuby, silně ovlivňují první dojem. Všímám si, zda jsou upravené a čisté, nebo jestli ruce působí spíš zanedbaně. Je to první náznak toho, jak se o sebe člověk stará. Ne vždy je to ale relevantní a pokaždé jde jen o malou část celku. Znám velmi elegantní a úspěšnou dámu, která miluje práci na zahradě a vždy pracuje bez rukavic. A právě to je případ, kdy podle rukou nelze člověka soudit.
Které detaily sledujete jako profesionálka v oboru?
Vždy mě zaujme upravená, jednoduchá manikúra. V případě gelu či gel laku si pak všímám, jak přirozeně aplikace působí. Stejně tak nepřehlédnu ani opačné extrémy, jako jsou polámané, oloupané nebo neupravené nehty.
Dokážete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi „upravenými“ a „opečovávanými“ nehty?
Řekla bych, že upravené nehty můžou mít hezký tvar, barvu i celkovou úpravu, ale neznamená to, že jsou zároveň zdravé a v pořádku. Oproti tomu opečovávané nehty jsou pevné, hydratované, kůžička je jemná a nehet není oslabený. Upravenost je vizuální pojem, zatímco opečovanost vypovídá spíš o jejich kvalitě a celkové kondici.
Jaké jsou nejčastější chyby v péči, které si lidi neuvědomují, ale přitom ovlivňují první dojem?
Častou chybou je nedostatečná domácí péče o nehtové okolí, kde vznikají záděrky. Ruce pak působí suchým a neudržovaným dojmem. Hodně se taky podceňuje hydratace rukou jako celku. Stále navíc přetrvává určitý paradox – ženy investují do krásného laku či gel laku i pro domácí po užití, ale základ, tedy zdravý nehet a jeho okolí, zůstává opomenutý. Přitom právě ten rozhoduje o tom, jak výsledek skutečně působí. A v neposlední řadě je chybou i nevhodná nebo nekvalitní odborná péče.
Bez jakých produktů by se žádná žena neměla obejít?
Jsem zastáncem toho, že méně je více. Základem je podle mě olejíček na kůžičku – ten dokáže změnit vzhled rukou během pár dní. Pak kvalitní pilník a dobrý krém na ruce. Nejde o množství přípravků, ale o to, jak pravidelně je používáme. Každodenní drobná péče má ve výsledku největší efekt. Já osobně miluju kiwi scrub – ovocný peeling na kůžičky a nehty, který dokáže opravdu zázraky a je ideální před úpravou nehtů.
Co může stav nehtů vypovědět o našem fyzickém i psychickém rozpoložení?
Nehty jsou poměrně důležitým zrcadlem celkového stavu organismu a dokážou včas signalizovat řadu věcí, což bohužel mnoho lidí vůbec nevnímá. Křehkost, lámavost nebo i zpomalený růst můžou souviset s fyzickým vyčerpáním či nedostatkem živin. Okousané nehty nebo odloučení ploténky od lůžka zase často ukazuje na stres nebo nevhodnou péči.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.