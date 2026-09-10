Jak se nalíčit, abychom s výsledkem byly spokojené?
Klíčem ke svěžímu vzhledu je zdravá, odpočatá a dokonale zvláčněná pleť. V tomhle směru nedám dopustit na značku Weleda. Pro intenzivní hydrataci sahám po mandlové řadě, která je skvělá i pro citlivou pokožku, nebo po kultovním krému Skin Food, jenž výborně poslouží i jako pětiminutová maska.
V případě zralejší pleti mám zase výbornou zkušenost s přípravky s granátovým jablkem. Vždy se řídím tím, co pokožka právě potřebuje. Pokud je hezky projasněná, vystačíte si opravdu s minimem produktů. To ale neznamená, že byste se měla líčení úplně vzdát. Stačí zvolit správné přípravky a aplikovat je tam, kde udělají největší službu. Obvykle si vystačím s korektorem na kruhy pod očima a pro projasnění očního okolí, jemnou tvářenkou a případně řasenkou.
Kterých pět produktů si vzít s sebou do kosmetické taštičky na cesty a proč?
Určitě by vám neměl chybět Skin Food krém. Je neuvěřitelně univerzální a poslouží na pleť i tělo. Samozřejmostí je taky balzám na rty, protože slunce rty rychle vysuší, a krém s SPF 50 na obličej i tělo. Ráda bych ale zmínila ještě jednu věc. Mnoho žen považuje za naprostý základ řasenku, já osobně si však oči téměř nemaluju. Raději sáhnu po multilíčidle, které používám na rty i tváře. Často totiž stačí dobře zvolený odstín rtěnky, aby obličej působil svěže, odpočatě a celý vzhled se krásně rozzářil. Každé ženě sluší něco jiného – některé udělá větší službu řasenka, jiné právě rtěnka.
Jakými návyky si ženy v létě a po létě zbytečně komplikují líčení?
Nejčastější chybou je snaha zamaskovat nedokonalosti silnou vrstvou make-upu. V létě platí, že čím více produktů nanesete, tím méně přirozeně bude výsledek ve vysokých teplotách působit. Opatrná buďte taky s bronzerem – větší množství často působí spíš nepřirozeně než lichotivě.
Existuje nějaký profi trik, díky kterému make-up působí lehce a přirozeně a vydrží celý den?
Mně se osvědčilo make-up raději jemně vklepávat než roztírat a poté lehce přepudrovat T-zónu transparentním pudrem. Na závěr doporučuju použít fixační sprej. V okolí očí se vyhýbejte příliš mastným produktům, které mohou zkracovat výdrž líčení. A lepší je nanášet menší množství přípravku v několika tenkých vrstvách než jednu silnou.
Jak líčení osvěžit, aniž by se muselo předělávat?
Přestříkejte pleť fixačním sprejem. Potom, ještě než fixátor zaschne, aplikujte pomocí štětce nebo prstů malé množství make-upu, který jste použila ráno, tím zaručíte nenucený vzhled. Na závěr přidejte malinko korektoru a tvářenku.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.