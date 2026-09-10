Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svěží look za pár okamžiků. Vizážistka radí, co k tomu potřebujete

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Vysoké teploty, vítr, ráno chlad, SPF i klimatizace v kanceláři představují pro make-up pořádnou zkoušku. Zjistili jsme, jak vypadat skvěle i s minimálním úsilím. Využijte opálené pleti po létě a přidejte jí jen trochu krásy navíc, radí vizážistka Hristina Georgievska.

Jak se nalíčit, abychom s výsledkem byly spokojené?
Klíčem ke svěžímu vzhledu je zdravá, odpočatá a dokonale zvláčněná pleť. V tomhle směru nedám dopustit na značku Weleda. Pro intenzivní hydrataci sahám po mandlové řadě, která je skvělá i pro citlivou pokožku, nebo po kultovním krému Skin Food, jenž výborně poslouží i jako pětiminutová maska.

V případě zralejší pleti mám zase výbornou zkušenost s přípravky s granátovým jablkem. Vždy se řídím tím, co pokožka právě potřebuje. Pokud je hezky projasněná, vystačíte si opravdu s minimem produktů. To ale neznamená, že byste se měla líčení úplně vzdát. Stačí zvolit správné přípravky a aplikovat je tam, kde udělají největší službu. Obvykle si vystačím s korektorem na kruhy pod očima a pro projasnění očního okolí, jemnou tvářenkou a případně řasenkou.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Kterých pět produktů si vzít s sebou do kosmetické taštičky na cesty a proč?
Určitě by vám neměl chybět Skin Food krém. Je neuvěřitelně univerzální a poslouží na pleť i tělo. Samozřejmostí je taky balzám na rty, protože slunce rty rychle vysuší, a krém s SPF 50 na obličej i tělo. Ráda bych ale zmínila ještě jednu věc. Mnoho žen považuje za naprostý základ řasenku, já osobně si však oči téměř nemaluju. Raději sáhnu po multilíčidle, které používám na rty i tváře. Často totiž stačí dobře zvolený odstín rtěnky, aby obličej působil svěže, odpočatě a celý vzhled se krásně rozzářil. Každé ženě sluší něco jiného – některé udělá větší službu řasenka, jiné právě rtěnka.

Jakými návyky si ženy v létě a po létě zbytečně komplikují líčení?
Nejčastější chybou je snaha zamaskovat nedokonalosti silnou vrstvou make-upu. V létě platí, že čím více produktů nanesete, tím méně přirozeně bude výsledek ve vysokých teplotách působit. Opatrná buďte taky s bronzerem – větší množství často působí spíš nepřirozeně než lichotivě.

Existuje nějaký profi trik, díky kterému make-up působí lehce a přirozeně a vydrží celý den?
Mně se osvědčilo make-up raději jemně vklepávat než roztírat a poté lehce přepudrovat T-zónu transparentním pudrem. Na závěr doporučuju použít fixační sprej. V okolí očí se vyhýbejte příliš mastným produktům, které mohou zkracovat výdrž líčení. A lepší je nanášet menší množství přípravku v několika tenkých vrstvách než jednu silnou.

Jak líčení osvěžit, aniž by se muselo předělávat?
Přestříkejte pleť fixačním sprejem. Potom, ještě než fixátor zaschne, aplikujte pomocí štětce nebo prstů malé množství make-upu, který jste použila ráno, tím zaručíte nenucený vzhled. Na závěr přidejte malinko korektoru a tvářenku.

Přírodní krémové multilíčidlo All Of Me, cena 1090 Kč
Voděodolný zmatňující fixační sprej On ’ Til Dawn, cena 890 Kč
Skin Food
Must have pro každodenní práci.
5 fotografií

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

Ilustrační snímek

Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš...

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

Ovoce, které má šťávu. Vyneste citrony do ulic citrony i na zářijový stůl

Ilustrační snímek

Přeneste se do slunného Středomoří a nechte se okouzlit ikonickým motivem citronků, který v sobě nese optimismus a atmosféru bezstarostných dnů.

V jednom kuse. Overaly jsou ideální podzimní kousek, skvěle se kombinují

Výrazná barevnost, nepřehlédnutelný květinový vzor a příjemná viskóza dělají z...

Nebaví vás složité kombinace oblečení a nemáte cit pro to, co se k sobě hodí? Ideálním řešením jsou overaly. Stačí k nim přidat pár doplňků a můžete vyrazit. Poradíme vám, jak vybrat ten...

Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika

Ilustrační snímek

Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.

Svěží look za pár okamžiků. Vizážistka radí, co k tomu potřebujete

Ilustrační snímek

Vysoké teploty, vítr, ráno chlad, SPF i klimatizace v kanceláři představují pro make-up pořádnou zkoušku. Zjistili jsme, jak vypadat skvěle i s minimálním úsilím. Využijte opálené pleti po létě a...

10. září 2026

Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika

Ilustrační snímek

Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.

9. září 2026

Cukr jako bílý jed. Zrušte náhrady, raději odvykejte sladké chuti

Ilustrační snímek

Místo klasického cukru třtinový, do pečení přírodní sladidla a pokud možno se cukru úplně vyhnout. Kdekdo dnes považuje cukr za bílý jed. Ne každá náhrada je ale zdravějším řešením, moudřejší je...

8. září 2026

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

7. září 2026

Kosmetika od moře. Sůl i řasy prospívají vlasům i pleti, vyzkoušejte je

Ilustrační snímek

Slaná voda, řasy, bahno i sůl. Oceány a moře ukrývají překvapivě velké množství látek, které prospívají pokožce, vlasům i unavenému tělu. Využijte je pro svou krásu na maximum.

6. září 2026

V jednom kuse. Overaly jsou ideální podzimní kousek, skvěle se kombinují

Výrazná barevnost, nepřehlédnutelný květinový vzor a příjemná viskóza dělají z...

Nebaví vás složité kombinace oblečení a nemáte cit pro to, co se k sobě hodí? Ideálním řešením jsou overaly. Stačí k nim přidat pár doplňků a můžete vyrazit. Poradíme vám, jak vybrat ten...

5. září 2026

Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

Ilustrační snímek

Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš...

4. září 2026

Ovoce, které má šťávu. Vyneste citrony do ulic citrony i na zářijový stůl

Ilustrační snímek

Přeneste se do slunného Středomoří a nechte se okouzlit ikonickým motivem citronků, který v sobě nese optimismus a atmosféru bezstarostných dnů.

3. září 2026

Cyklistika dává dětem prostor růst vlastním tempem

Komerční sdělení
Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

První závod, první medaile, první vítězství. Pro rodiče může být představa úspěchu jejich dítěte ve sportu lákavá. U dětské cyklistiky ale podle Českého svazu cyklistiky není nejdůležitější, jak...

2. září 2026

Dobré ráno! Užijte si pomalý start dne v pohodlí dokonalého pyžama

Tak to je přesně ten perfektně sedící župánek pro klidné ráno u kafíčka! Župan,...

Naštěstí jsou i dny, kdy ráno nemusíte nikam spěchat. A přesně na takové příjemné momenty se vyplatí pořídit si hezký outfit. Už máte své dokonalé pyžamo?

2. září 2026

Aloe, jíl, bambucké máslo. Podpořte krásu přísadami ze všech koutů světa

Illustrační snímek

Které exotické přírodní ingredience opravdu stojí za pozornost? Vydejte se s námi na kosmetickou cestu kolem světa.

1. září 2026

Nejlepší kámoška pro každý sport. Podprsenku vybírejte podle druhu pohybu

Ilustrační snímek

Najít padnoucí sportovní podprsenku není otázkou štěstí, ale správné volby. Zeptali jsme se odbornice, jak si vybrat tu pravou. jak nad výběrem uvažovat, poradila brafitterka Astratexu Zdeňka...

31. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×