Trocha přirozenosti a jiskřivý pohled. Líčení pro ledové královny

Než začnete otvírat kosmetickou taštičku, není od věci zopakovat si takovou malou mantru. Hydratujete a dostatečně chráníte pleť? Mrazivé počasí intenzivně vysušuje a zašedlá pokožka s šupinkami se zimním krášlením neladí, nefungovalo by to. Budete působit ještě víc unaveně. Proto nejprve zapracujte na intenzivní péči.

Předně se ale zamyslete nad svými návyky. Například mytí obličeje či sprchování horkou vodou, to je určitě příjemné, ale může pleť zbytečně vysušovat. Vlažná voda bude tedy lepší.

Také se zkuste vyhýbat suchému vzduchu, který přináší topná sezona. Stačí si pořídit zvlhčovač a pleť vám jistě poděkuje.

Tip: Myslete na to, že je namístě používat hutnější krémy. Pod make-up aplikujte hydratační bázi a po odlíčení zařaďte výživný noční krém nebo pleťovou masku.

Porcelánová pleť

Make-up by měl být světlejší, než jaký používáte v létě, ale pořád nemůže být o moc bledší než tón vaší pleti, i když by si to image ledové královny žádala. Nejlepší je spojit na hřbetu ruky dva odstíny, světlejší a tmavší, tedy „zimní“ barvu a „letní“, čímž docílíte přirozenosti.

Jestli ale nemáte výrazné nedokonalosti pleti, budou vám stačit i BB krémy s jemným saténovým finišem. Jas přidejte pomocí rozjasňovače s chladným podtónem, stříbrné nebo perleťové odlesky jsou ideální.

Co se tvářenky týče, pro trendy zimní líčení to s ní není nutné přehánět. Tváře vám chytí barvu přirozeně, působením chladu, výrazné líce by pak byly jen na obtíž.

Jiskřivý pohled

Výrazným momentem ledového líčení jsou oční stíny. Stříbřité tóny dodají lesk, modré trošku dramatu a fialové zase hloubku. Jestli je s oblibou volíte k barvě svých očí, zajisté si vyberete. Fialové sluší zeleným, hnědooké dámy my se nemusí bát modré ani fialové a modroočky rozzáří stříbrné a bílé odstíny. Pro extra mrazivý efekt přidejte třpytky nebo oční linky s metalickým efektem, například ve stříbrném či bledě modrém provedení.

Upravené obočí

Čím světlejší pleť máte, tím více na ní vynikne obočí. Nezapomeňte ho proto učesat kartáčkem, pečlivě vytvarovat a nejlépe také vystínovat. Nicméně zkuste jej vykreslit přirozeně, moc ho nezvýrazňovat, mělo by korespondovat s přirozenou barvou vašich vlasů. Pro zimní líčení není obočí tím hlavním prvkem tváře, co upoutá na první dobrou, pozornost by měla směřovat jinam.

Ledové políbení

Pro rty se hodí chladné růžové nebo nude tóny s leskem. Jestli preferujete ty výraznější, zkuste rtěnku v burgundy či švestkové variantě, ale sáhněte spíš po matné, aby kontrastovala se třpytivým zbytkem líčení. Lesk ovšem můžete přidat i samostatně.