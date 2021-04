Oči

Ještě pořád nám často polovinu obličeje kryje rouška, a tak se líčení soustřeďuje především na oči. Právě jim trendy předepisují barevnou explozi. Barevné trend linky, řasenky i oční stíny. Zkombinovat můžete hned několik barev. Nejvíce „in“ jsou odstíny zlaté, měděné, bronzové, růžové, malinové, fialové, ale i žluté a oranžové.

Světlejší stíny jsou ideální do vnitřního koutku oka, tmavší do vnějšího. Řasy by měly být výrazné (i umělé). Stejně tak obočí, prostě opečované, zafixované, husté až huňaté, lze ho i vyčesat nahoru.