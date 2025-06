Rozzářené vzezření je v ideálním případě výsledkem souhry hned několika faktorů – vnitřní pohody, sebevědomí, spokojenosti se sebe samou a správné kosmetické péče. Zapomeňte na to, že byste to dohnala před zrcadlem silnou vrstvou make-upu nebo pudru. Pokud se o to pokusíte, budete úplně „out“, teď frčí přirozenost a vnitřní krása.

Jsme na začátku

I cesta ke glow pleti začíná „obyčejnou“ péčí – pravidelným, šetrným, ale efektivním čištěním pokožky ráno i večer. Je potřeba z ní odstraňovat nejen každodenní nečistoty a líčidla, ale i odumřelé kožní buňky. V péči využijte i jemný peeling.

Séra vám pomohou. Nezapomínejte, že v široké nabídce pleťových sér nechybějí ani ta rozjasňující.

Prozářenému a zdravému vzhledu kůže pomůžete i výběrem vhodného pečujícího krému. Zajímejte se o složení používaných přípravků. Rozjasnění podporují složky jako vitamin C (známý i pro své antioxidační účinky na pokožku), kolagen, niacinamid a další, které zvyšují rovnoměrný tón a jas pokožky.

Chceme být glowy

Správná „glowy“ pleť má vypadat, jako byste se vůbec nelíčila, prostě že tu šťavnatou a zářící tvář vám jen tak nadělila matka příroda. Nechte si pro sebe, že jste se na takový vzhled pořádně nadřela, a hlavně si vyberte vhodné pomocníky.

Chcete-li dosáhnout rozjasněné pleti, jen sotva se přitom obejdete bez rozjasňovačů. Na trhu jich najdete dlouhou řadu s různými texturami i „třpyty“. Velmi přirozeně na tváři vypadá perleťový efekt.

Možností, jak rozjasňovač použít, je také několik. Pokud chcete pleť celkově prozářit, použijte ho samostatně, nebo ho smíchejte s používaným pečujícím krémem, make-upem, bází, či ho přímo použijte jako bázi.

Další možností je konturování pomocí rozjasňovače. Světlejším odstínem, než je vaše pleť, zvýrazněte třeba lícní kosti, čelo, partie nad obočím, střed horního rtu nebo hrany brady, špičku nosu, prostě ty části, které chcete „vytáhnout“. Pro vykonturování tváří se naopak hodí tmavší odstín.

Rozjasňovač můžete dát i na krk, dekolt, odhalená ramena a podobně. Pokud se vám podaří prozáření pleti, může být další líčení už minimalistické.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.