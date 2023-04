Oči jako Angelina, rty jako Keira. Víme, jaké líčení frčí u hvězd

Přijde vám vaše stávající líčení nudné? Chcete jej trochu oživit a dát mu šmrnc hodný celebrit? No prosím, podobat se jim můžete, a to doslova! Některé trendy jako by přímo odkazovaly na veselost spojenou s velikonočními vajíčky. Ale nebojte se, i mezi slavnými jsou stále milovnice minimalismu či klasiky, takže si určitě lehce najdete tu známou tvář, která je upravená podle vašich představ.

Nahé líčení

Prakticky neviditelné líčení je trend, který se drží na výsluní již několik let. Jeho kouzlo spočívá v tom, že jste tak precizně (a nenápadně) nalíčená, až to vypadá, že je váš obličej šminkami nepolíbený.

Těžké make-upy a bronzery nemají v tomto stylu místo, přednost dostanou vždy lehké textury, stejně tak je důležité zvolit tu správnou podkladovou bázi, korektor a pudr pro komplexní sjednocení tónu pleti.

Ostatně, herečka Angelina Jolie a její oblíbený styl hovoří za vše. Je tak krásná od přírody, nebo díky líčení? A co Halle Berry? Za ženu, která dotáhla nahé líčení k dokonalosti, je ale považována modelka Irina Shayk, která dokonce disponuje odstínem vlasů velmi podobným tónu její pleti.