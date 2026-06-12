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Jak se líčí Francouzky? Hlavní důraz kladou na sofistikovanou přirozenost

Autor:
Nijak dramaticky, nijak násilně, ale vždy tak, aby se cítily dobře! To je motto Francouzek, když se upravují.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Dermacol

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
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Tina

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Poodhalte kouzlo francouzského šarmu a zkrášlete se tak, jak to dělají pravé Francouzky! Cíl není být dokonale namalovaná, ale vypadat přirozeně dobře, jako by to byla samozřejmost...

Tak jako nosí lehce rošťácky rozcuchané vlasy a při jejich úpravě si hrají s ledabylostí, snaží se stejného efektu docílit i v líčení.

Základem je sjednocená a hydratovaná pleť. Pak už to jde snadno, stačí lehký podklad, trocha pudru a minimum dalších produktů. Celek musí působit živě, ne přehnaně uhlazeně.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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