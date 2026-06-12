Poodhalte kouzlo francouzského šarmu a zkrášlete se tak, jak to dělají pravé Francouzky! Cíl není být dokonale namalovaná, ale vypadat přirozeně dobře, jako by to byla samozřejmost...
Tak jako nosí lehce rošťácky rozcuchané vlasy a při jejich úpravě si hrají s ledabylostí, snaží se stejného efektu docílit i v líčení.
Základem je sjednocená a hydratovaná pleť. Pak už to jde snadno, stačí lehký podklad, trocha pudru a minimum dalších produktů. Celek musí působit živě, ne přehnaně uhlazeně.
Článek vznikl pro časopis Tina.