Pokud víte, že vás čeká náročný den, kdy plánujete kombinovat sport s dalšími aktivitami, je třeba s tím počítat i při volbě účesu. Nízký culík nebo cop jsou sázkou na jistotu.
Po cvičení stačí vlasy rozpustit, pročesat a případně je lehce upravit malým kartáčem nebo hřebenem. Dají se pak znovu stáhnout a nikdo nepozná, že už máte odcvičeno.
Máte-li delší vlasy, zkuste je při cvičení stáhnout do volnějšího drdolu místo pevného culíku. Po rozpuštění budou mít přirozený objem a jemné vlny, takže je často není potřeba dál upravovat. Do tašky tak stačí přibalit jenom pár drobností jako malý kartáč, cestovní suchý šampon či gumičku a sponky.
Jestli se ale hodně zapotíte, je lepší myslet i na to, že vlasy bude po sportovní lekci třeba umýt. Dnešní modely cestovních fénů jsou naštěstí velmi lehké, skladné a kadeře upraví rychle a šetrně.
Líčení? Proč ne!
Jestli se chystáte uběhnout deset kilometrů nebo plavat, klidně nechte make-up doma. Pokud ale vyrážíte na jógu, pilates nebo jen aktivně trávíte den chůzí, není důvod se líčení vzdávat. Jen je potřeba přizpůsobit ho tomu, aby bylo lehké, přirozené a vydrželo v pohybu.
Místo hutného make-upu sáhněte po BB krému či lehkém tónovacím fluidu. Pleť sjednotí, ale nebude ji zbytečně zatěžovat. Na sportovní den je to ideální za volba.
Voděodolná řasenka, upravené obočí, krémová tvářenka a balzám na rty udělají větší službu než silné konturování nebo výrazně nalíčené oči.
Po lekci si stačí jemně osušit obličej, nastříkat termální vodu, chvilinku vydržet a případně lehce přepudrovat T-zónu. Za dvě minuty můžete vyrazit na další pochůzky.
Článek vznikl pro časopis Tina.