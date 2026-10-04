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Make-up do fitka? I s činkami můžete být diva, vyberte správné produkty

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Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor...

Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor rozhodně není špatná volba. Top, mikina i legíny jsou v jednom tónu a výtečně to funguje. Info o ceně v obchodě | foto: H&M

Visage vater, cena 371 Kč
Pečující lesk a rty Sladká mirabelka, cena 99,90 Kč
Intense dry shampoo - suchý šampon, cena 907 Kč
Fén Philips 8000, cena 4599 Kč
7 fotografií
Aby váš sportovní outfit vypadal dokonale, musíte tomu přizpůsobit i péči o pleť, účes a líčení. A proč ne. Stačí několik drobných triků a budete vypadat svěže i po náročných výkonech.

Pokud víte, že vás čeká náročný den, kdy plánujete kombinovat sport s dalšími aktivitami, je třeba s tím počítat i při volbě účesu. Nízký culík nebo cop jsou sázkou na jistotu.

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Po cvičení stačí vlasy rozpustit, pročesat a případně je lehce upravit malým kartáčem nebo hřebenem. Dají se pak znovu stáhnout a nikdo nepozná, že už máte odcvičeno.

Máte-li delší vlasy, zkuste je při cvičení stáhnout do volnějšího drdolu místo pevného culíku. Po rozpuštění budou mít přirozený objem a jemné vlny, takže je často není potřeba dál upravovat. Do tašky tak stačí přibalit jenom pár drobností jako malý kartáč, cestovní suchý šampon či gumičku a sponky.

Jestli se ale hodně zapotíte, je lepší myslet i na to, že vlasy bude po sportovní lekci třeba umýt. Dnešní modely cestovních fénů jsou naštěstí velmi lehké, skladné a kadeře upraví rychle a šetrně.

Líčení? Proč ne!

Jestli se chystáte uběhnout deset kilometrů nebo plavat, klidně nechte make-up doma. Pokud ale vyrážíte na jógu, pilates nebo jen aktivně trávíte den chůzí, není důvod se líčení vzdávat. Jen je potřeba přizpůsobit ho tomu, aby bylo lehké, přirozené a vydrželo v pohybu.

Místo hutného make-upu sáhněte po BB krému či lehkém tónovacím fluidu. Pleť sjednotí, ale nebude ji zbytečně zatěžovat. Na sportovní den je to ideální za volba.

Voděodolná řasenka, upravené obočí, krémová tvářenka a balzám na rty udělají větší službu než silné konturování nebo výrazně nalíčené oči.

Po lekci si stačí jemně osušit obličej, nastříkat termální vodu, chvilinku vydržet a případně lehce přepudrovat T-zónu. Za dvě minuty můžete vyrazit na další pochůzky.

Visage vater, cena 371 Kč
Pečující lesk a rty Sladká mirabelka, cena 99,90 Kč
Intense dry shampoo - suchý šampon, cena 907 Kč
Fén Philips 8000, cena 4599 Kč
7 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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