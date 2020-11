Velké kulaté oči už nikoho neohromí. Momentálně je nejžádanější líčení očí ve stylu Foxy Eyes, které propaguje především modelka Bella Hadidová (23) nebo modelka a moderátorka Kendall Jennerová (24). K jejich napodobení potřebujete jen černou kajalovou tužku a pevnou ruku.

Jak na oční linky krok za krokem

1. Tmavou tužkou na oči nebo očními stíny namalujte jemnou linku podél horních řas.



2. U vnějšího koutku oka vykreslete rovnou linku ve směru ke spánkům (čím bude delší, tím dramatičtější pohled získáte).

3. Protáhněte i linku u vnitřního očního koutku, ale dejte si pozor, aby tam byla opravdu velmi tenká.

4. Pokud chcete oči ještě víc zdůraznit, vystínujte tmavými stíny i linku pod spodními řasami.

5. Nezapomeňte použít řasenku, zejména když máte světlé řasy.

Oční linky ve stylu Diora

V rámci módních přehlídek značky Christian Dior pro podzim a zimu 2020/2021 představil Peter Philips, kreativní ředitel Dior Make-up, tři různé typy černých očních linek.



Liščí oči Cílem je oči opticky zvýraznit. To znamená namalovat co možná nejčistší linku, kterou ve vnějším koutku oka trochu protáhnete směrem ke spánkům a u vnitřního koutku trochu prodloužíte k nosu. Docílíte tak efektu svůdných, symetricky mandlových očí.



„Chtěl jsem zdůraznit osobnost každé modelky pomocí speciálního vykreslení tvaru jejích očí. Mým cílem bylo vytvořit troje různě intenzivní černé linky,“ vysvětlil a dodal, že použil linku na obě víčka (horní i spodní), nebo jen na spodní víčko, případně zvýraznil pouze vnější koutky očí.

Oční linky ve stylu Chanel

Kreativní ředitelka Chanel Make-up Lucia Pica také použila v líčení pro nadcházející sezonu černé oční linky, jenže úplně jiným způsobem. Jejím cílem bylo o proměnit modelku v jemnou punkovou princeznu s porcelánovou pletí, výraznou rtěnkou a svůdnou „liščí“ linkou pouze na horním víčku. Její konec rovněž protáhla ke spánkům, ale nechala ho velmi tenký. Aby oči ještě více otevřela, vystínovala horní víčka až téměř k obočí růžovo-vínovým očním stínem.

Když chcete mít Foxy Eyes trvale

Radí doktorka Kateřina Adamcová, ředitelka Artmedica Clinic a školitelka niťových liftingů APTOS, aplikačních metod botulotoxinu a výplní Juvaderm.



Foxy Eyes jsou teď velmi oblíbený look, přišla s ním modelka Bella Hadidová, jejíž vizáž všichni obdivují. Jde o tvar obočí, který je plošší a na koncích zvednutý směrem nahoru, takže to vytváří dojem právě těch liščích očí.

I když jsme se s tímto tvarem obočí nenarodily, můžeme ho mít. Lze toho dosáhnout několika způsoby. Všechny tyto metody udělají stejný efekt s trošku jinou trvanlivostí.

1. Aplikací botulotoxinu Zákrok je bezbolestný a trvá pár minut. Botulotoxin se aplikuje pomocí malinké jehličky a provedou se 2–3 vpichy do čelního svalu, díky kterým se obočí se pozvedne. Dosáhneme kýženého efektu, nicméně vydrží nám pouze kolem tří měsíců.

2. Aplikací kyseliny hyaluronové Když naaplikujeme kyselinu hyaluronovou, adekvátně tuhou, aby nám udělala oporu v oblasti obočí, tak výdrž se může pohybovat několik měsíců až rok.

3. Aplikací nití Když se obočí pozvedne či vytvaruje pomocí liftujících nití, tak tento efekt vydrží 2–3 roky. Když použijeme hodně silný závěs, tak třeba až 5 let. Jedná se o zákrok z těchto tří jmenovaných trvalejší. Pomocí nití pozvedneme boční konec obočí směrem vzhůru. Zhruba v linii vlasů se po anestezii oblasti, kterou ošetřujeme, zavádějí nitě, které se zachytí v oblasti obočí v požadovaném místě. Nit je opatřena háčky, aby zachytila tkáň. Tahem směrem nahoru či do boku, to záleží na požadovaném tvaru obočí, pak vytahujeme obočí do daného tvaru. Po aplikaci nit není vidět, nejsou ani žádné jizvy, protože nit je zavedena do subdermis, takže není patrná. Vidět je pouze místo vpichu.

Je možné nitě aplikovat každému? Zdravotně může vadit přecitlivělost či alergie na nějakou látku. Ale to může vadit u jakéhokoliv zákroku. Jinak žádné velké kontraindikace nejsou. Může se objevit například zánět v ošetřované oblasti, jedná se ale pouze o krátkodobé potíže. Pokud se liftující nitě aplikují správnou technikou do správné vrstvy a vyškoleným lékařem, je jejich aplikace zcela bezpečná. Komplikací bývá pouze již zmíněná alergická reakce na některou z látek, když pacient neví, že alergii má.

Zákrok je malinko intenzivnější než aplikace botulotoxinu či výplní, ale je to přesto stále daleko šetrnější metoda než chirurgické zákroky.