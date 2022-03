Kosmetických přípravků, které vám pomohou vehnat barvu do tváře, projasnit ji, popřípadě schovat všechno to, co nechcete ukazovat, je dlouhá řada: tónovací a BB krémy, make-upy, tvářenky, bronzery, rozjasňovače a podobně.

Při jejich výběru záleží na tom, jakého efektu chcete dosáhnout, a také – a to hlavně – na vašem typu pleti, na jejím aktuálním stavu, popřípadě na věku, protože některé produkty mají kromě jiného i anti-agingové účinky.

Tvářenky

Když se řekne tvářenka, vzpomenete si na Marfušu z pohádky Mrazík? Zapomeňte na ni. S tvářenkou můžete obličej projasnit, opticky omladit a ozdravit, podpořit jeho rysy a také ho vytvarovat.

Jakou barvu vybrat? Obecně platí, že jemně růžová se hodí pro blondýnky a vůbec ke světlejší pleti. Tmavovlásky zase ocení broskvové odstíny, majitelky tmavší pleti mohou mít i hnědé tóny, popřípadě tmavě červené. Univerzálním místem, kam nanášet tvářenku, jsou lícní kosti.

Jak obličej tvarovat? Chcete-li tvář zúžit a zeštíhlit, nanášejte barvu svisleji, naopak pro její rozšíření aplikujte tvářenku vodorovněji ve směru ke středu ucha. Ale opatrně, ať to s tvářenkou nepřeženete.

Bronzery a rozjasňovače

Bronzerem zvýrazníte rysy obličeje, oživíte unavenou pleť, dodáte nádech opálení. Rozjasňovačem (highlighterem) tvář projasníte, omladíte a vytvoříte dojem lesku na správných místech. Bronzer sluší spíš opálené nebo snědší pokožce. Na světlé kůži by mohl při nevhodném použití vypadat tvrdě a nepřirozeně.

Bronzer a rozjasňovač se od sebe liší nejen efektem, ale i místy, kam je nanášet. Bronzer patří pod lícní kosti (tedy níž než tvářenka), použít ho můžete i na linii čelisti (trochu tak odvedete pozornost od dvojité brady) nebo na spánky a na čelo podél linie vlasů, čímž podpoříte přirozené prozáření tváře.

Rozjasňovač aplikujte nad lícní kosti (tedy výš než tvářenku), na čelo nad obočí (pod bronzer), pod nejvyšší místo oblouku obočí, na hranu nosu, nad střed horního rtu, doprostřed brady atd.

Tónovací a BB krémy

Jsou to výborní každodenní pomocníci pro váš vzhled. Mají jemnější konzistenci než make-upy, méně kryjí, pokožku lehce tónují, obnovují zdravý jas, některé (ty se SPF) ji i chrání před sluncem.

BB kombinují vlastnosti make-upu a denního krému, takže kromě sjednocení tónu pleti a krytí drobných nedostatků, pokožku také pěstí a vyživují. Přizpůsobují se tónu pleti, a tak si snadno vyberete vhodný odstín tónovacího či BB krému.

Na obličej se nanášejí prsty, houbičkou či štětcem známou metodou 5 teček: po jedné na čelo, obě tváře, špičku nosu a bradu. Vždy aplikujte raději méně, přidat se dá vždycky. Pokud máte velmi suchou pleť, můžete pod tónovací i BB krémy použít hydratační sérum nebo denní krém (nechte ho dobře zaschnout).

Make-upy

Nabídka make-upů, co do složení, konzistence i benefitů (a ceny), je velmi široká. Záleží na vás, který si vyberete – podle typu pleti a toho, jak se vám s ním pracuje a jak vám vyhovuje. Způsob aplikace záleží na tom, čím make-up nanášíte. Stále oblíbenější jsou na to houbičky ve tvaru vajíčka (beauty blendery). Make-up patří na dobře vyčištěnou pleť, ošetřenou hydratačním krémem.

Má-li make-up vydržet co nejdéle, dejte pod něj primer (podkladovou bázi). Ať už make-up nanášíte prsty, štětcem, nebo houbičkou, správnou aplikací je vklepávání a zapracování do pokožky.

Nakonec můžete tvář lehce přepudrovat, přidat bronzer nebo tvářenku či rozjasňovač. Vhodnou tečkou je fixační sprej.