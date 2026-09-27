Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
Lehce a s citem. Nebojte se při líčení barev, podzim si je vyžaduje
V hlavní roli kalhoty. Zkuste nakombinovat tyto čtyři inspirující outfity
I když my, ženy, nosíme kalhoty ve velkém až od počátku 20. století, nosíme je velmi rády a často. Kdo má džíny za nejoblíbenější kus svého šatníku? Pojďte do něj vnést trochu lehkosti a inspirujte...
Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy
Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?
Hebce semišová od hlavy až k patě. Podzimní šatníky ovládne jemná struktura
Zatímco v minulých letech dominovala hladká a lesklá kůže, letošní podzim patří matným, sametovým a příjemným texturám. Semiš ve všech podobách ovládne naše šatníky. Naučte se jej nosit.
Komplimenty prospívají zdraví. Důležité je umět je dávat, ale i přijímat
Upřímná pochvala dokáže zlepšit náladu, posílit sebevědomí i mezilidské vztahy. Psychologové proto doporučují naučit se komplimenty nejen rozdávat, ale také je bez rozpaků přijímat.
Ulevte pleti po létě. Podzim si žádá masáž, masku i novou kosmetiku
Tak nám začal podzim. I to je ale důvod podívat se do zrcadla a začít sčítat škody po létě. Třeba nové vrásky, kruhy pod očima, sem tam pupínek, suché ruce s polámanými nehty... Umíte pleti po létě...
Lehce a s citem. Nebojte se při líčení barev, podzim si je vyžaduje
Při líčení je dobré mít lehkou ruku a cit pro barvy. Stačí vědět, kam je na tváři nanést, jaké odstíny zvolit a jak s nimi pracovat, aby výsledek působil svěže, přirozeně a lichotivě.
Děláte vše a nestíháte nic. Zaveďte si do diáře pravidlo jedné věci
Máte toho moc, povinnosti přibývají a už od brzkého rána přemýšlíte, jak to všechno stihnete? Snaha zvládnout několik věcí současně nepomůže, mnohem účinnější může být plánovat jen jednu.
Hebce semišová od hlavy až k patě. Podzimní šatníky ovládne jemná struktura
Zatímco v minulých letech dominovala hladká a lesklá kůže, letošní podzim patří matným, sametovým a příjemným texturám. Semiš ve všech podobách ovládne naše šatníky. Naučte se jej nosit.
Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy
Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?
Perly potřebují zvláštní péči: poradíme jak je čistit, nosit i ukládat
Jemné, okouzlující a trochu tajemné. Perly si zaslouží zacházení stejně výjimečné, jako jsou ony samy. Dopřejte jim správnou péči a jejich lesk může provázet celé generace, radí zlatník Michal...
Ulevte pleti po létě. Podzim si žádá masáž, masku i novou kosmetiku
Tak nám začal podzim. I to je ale důvod podívat se do zrcadla a začít sčítat škody po létě. Třeba nové vrásky, kruhy pod očima, sem tam pupínek, suché ruce s polámanými nehty... Umíte pleti po létě...
V hlavní roli kalhoty. Zkuste nakombinovat tyto čtyři inspirující outfity
I když my, ženy, nosíme kalhoty ve velkém až od počátku 20. století, nosíme je velmi rády a často. Kdo má džíny za nejoblíbenější kus svého šatníku? Pojďte do něj vnést trochu lehkosti a inspirujte...
Komplimenty prospívají zdraví. Důležité je umět je dávat, ale i přijímat
Upřímná pochvala dokáže zlepšit náladu, posílit sebevědomí i mezilidské vztahy. Psychologové proto doporučují naučit se komplimenty nejen rozdávat, ale také je bez rozpaků přijímat.
Outdooroví pomocníci pro túru i na kolo. S těmito kousky vás nic nepřekvapí
Naplánujte si trasu a vyrazte. Mobil vezměte do ruky až večer, kdy si s potěšením v aplikaci přečtěte, kolik jste zdolali kilometrů. Je to krásný pocit!
Podzimní sezonu si letos nemusíte vychutnávat jen po doušcích
Starbucks představuje novou kolekci hrnků, tumblerů a drobných doplňků, ve které se potkávají hřejivé barvy, dýňové motivy a hravá atmosféra Halloweenu. Nabídku navíc rozšiřuje limitka s ikonickým...
Prodej rodinného domu 160 m2, pozemek 1766 m2
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Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....
Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?