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Lehce a s citem. Nebojte se při líčení barev, podzim si je vyžaduje

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Douglas

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Při líčení je dobré mít lehkou ruku a cit pro barvy. Stačí vědět, kam je na tváři nanést, jaké odstíny zvolit a jak s nimi pracovat, aby výsledek působil svěže, přirozeně a lichotivě.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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