Krásně a rychle se namalovat bez toho, že nám pak zarudne tvář a obličej pokryje vyrážka... To bychom chtěly asi všechny. Ne každá z nás ale disponuje dokonalou pletí a tváří bez nedostatků, ne každá na dekorativní kosmetiku dobře reaguje. Zkuste tedy vyladit líčení podle následujících rad, zajisté to půjde lépe. A výsledky nebude možné přehlédnout.

Make-up

Extra tip Bez čeho se „nedokonalá“ žena neobejde? Bez korektoru! Zelený si poradí s červenými flíčky, žlutý s modrými žilkami a kruhy pod očima, ten v neutrální barvě lze nanést prakticky kamkoliv.

Z mnohých průzkumů vyplývá, že právě make-up udávající jednotný a zdravý tón pleti je to, co určuje první dojem. Zásadní je vybrat si správný odstín. Obecně platí, že je nejlepší ten, který vám sedí i v zimě, kdy jste nejbledší. To je univerzální tón, který lze kombinovat s tmavším pro případ, že se opálíte.

Vždy si ale hlídejte, aby make-up nebyl starý, dbejte také na to, aby nebyl špatně skladovaný, to vše vede k podráždění pleti. A nezapomeňte důkladně čistit aplikační houbičku.